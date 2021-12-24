【高息股攻略】日本城母企派中期息及特別息14.7仙賀30周年　股息率超過10厘　今早升3%

▲ 日本城母企派中期息及特別息14.2仙賀30週年 股息率最高達11厘 中期純利跌44%

日本城母企國際家居零售 （01373） 公布，截至10月底止6個月，純利錄得9514.1萬元，按年跌43.8%，去年同期盈利計及疫情相關補貼及租金減免合共9200萬元 ，若撇除相關款項，盈利實際仍上升。為慶祝日本城30週年，國際家居零售擬派中期息及特別息10.5仙及4.2仙，增長63%。國際家居零售現升約3%，報2.78元。

上財年集團派發末期息11仙及特別息4.2仙，若以此計算，連同今財年中期息及特別息，按周四（23日）收市價2.7元，股息率達11厘，撇除特別息，基本股息率也有7.96厘。

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日本城母企全年多賺69%，派特別息慶日本城30週年 ，看【下一頁】

期內，收入保持穩定在13億元。主要市場香港的收入錄得11.6億元，按年跌2.4%，佔總收入約88.4%；新加坡市場收入增長20.4%至1.3億元，疫情對新加坡市場海外工人的工資和就業產生影響，但期內市場業務依然錄得盈利；而澳門市場收入錄得2272.6萬元。

截至10月底止，集團於全球有385間店，其中香港有320間店，新加坡有49間，澳門及特許店各有8間。集團對表示，中長期的前景發展仍然保持正面的態度，繼續於香港、新加坡及澳門擴充業務。考慮到港府逐步增加住房供應，集團將繼續物色合適的地點開設新店，擴大在香港的實體店網絡，尤其是新發展的住宅地區以及新建的公營房屋。

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展望未來，國際家居零售表示，為進一步推動銷售和提高毛利率，將提供更多家庭快速消費品和OEM產品的種類，並繼續將自家品牌產品增加到不同的類別範圍上， 提供更豐富多元的自家品牌產品組合仍然戰略增長計劃的一部分。

公司表示，亦會積極探索新的產品類別，包括食品、3C 產品和智能生活產品以豐富產品種類。同時，未來希望發掘更多與第三方夥伴合作的商務機會。

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