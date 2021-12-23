▲ 【內房危機】金管局：港銀9月底內地特定分類貸款總額續跌 首三季稅前盈利按年跌12.9%

內房企業下半年流動性惡化，但暫未見明顯影響香港銀行貸款質素。金管局最新季報資料顯示，至9月底，香港銀行體系中國內地相關貸款中，反映壞帳風險較高的特定分類貸款比例為0.77%，較6月底的0.84%改善，為連續3個季度改善，也較整體銀行體系特定分類貸款比率的0.81%優勝。

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金管局指出，香港銀行業資產質素進一步改善，整體特定分類貸款比率連續3季下降，以歷史及國際標準計，比率維持在低位。

香港銀行業貸款總額在2021年第3季按季減少2.0%，主要受累於前一季度IPO產生的高基數影響，若以首3季基礎計，貸款總額增加5%。以地區劃分，香港銀行貸款總額當中在香港使用的貸款減少4.2%，而中國內地相關貸款就增0.7%至49150億港元，佔資產16.5%。

不過，盈利方面，低息環境持續，對銀行盈利構成壓力。香港零售銀行整體除稅前經營溢利在首3季按年減少12.9%，主要原因是淨息差收窄導致淨利息收入減少，但部分跌幅被佣金收入增加及貸款減值撥備減少所抵銷。

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