【美食車】美食車先導計劃明年6月結束 業務發展不理想

旅遊事務署今日（23日）宣布，政府經詳細評估美食車先導計劃的成效後，決定於2022年6月1日結束先導計劃。

旅遊事務署發言人表示，先導計劃於2017年2月3日推出，為期兩年，定位為推廣旅遊的項目，目的為旅客及本地居民提供多元化、富創意和高質素的美食選擇。先導計劃推出後，政府一直對美食車的運作作出多方面支援，推出多項優化及紓困措施，包括引入新場地和寬減場地租金，並兩度延長先導計劃至明年2月2日。然而，作為推廣旅遊的設施，美食車的業務發展並不理想，只在推出首年表現較好，其後兩年業務持續下跌，及後更因社會事件和疫情的雙重打擊，令業務表現於去年上半年跌至最低點。

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發言人又指，先導計劃推行近5年，美食車作為推廣旅遊項目的運作模式已經過充分的試驗，其發展未能達致政策目標，政府最終決定結束先導計劃，但會延長計劃約4個月至2022年6月1日，讓營辦商有充裕時間作出相應安排。

先導計劃於2017年推出時有15架美食車投入運作，其後先後有美食車退出或加入。現時餘下的12架美食車當中只有6架較常營運，而在目前12個場地當中，只有3個較常有美食車到場營運。

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責任編輯：羅浩濂