【華為發布會】華為首款HarmonyOS智能眼鏡登場　實時感應頸椎變化、評估健康風險

▲ 華為宣布推出首款搭載HarmonyOS系統的智能眼鏡。

華為（Huawei）今（23日）舉行冬季新品發布會，除了帶來首款豎折手機P50 Pocket，更在會上宣布推出首款搭載華為自家研發的HarmonyOS系統智能眼鏡。華為表示，智能眼鏡有多項功能，包括：通話、健康功能、與其他設備互聯互通等。

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華為宣布，全新的智能眼鏡主打全天候智能播報、全天健康關懷等功能。如每天首次佩戴，眼鏡內的加速計和陀螺儀傳感器會感應到，隨即自動播放天氣預報以及當天日程。眼鏡也支援協同系統App，包括通話、微信、美團等提醒通知信息。健康功能方面，眼鏡會實時感應監測頭姿變化提醒及時調整，也可分析用戶頸椎健康風險，提供專家解讀及建議等。

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硬件方面，眼鏡臂設有喇叭，配合逆聲場聲學系統，還能識別電梯或會議室等安靜環境，智能調節音量。另外，眼鏡佩戴時長可達16小時，有線磁吸正反都能充電，還支援USB-C反向充電，IPX4生活防水等。

至於大眾最關心的售價方面，光學鏡款1,699人民幣（約2,083港元），太陽鏡款1899元（約2,325港元），今下午18：08分內地開售。配鏡最高可選遠視400度、近視800度、散光200度樹脂鏡片，鏡片品牌可選蔡司、依視路、明月和司徠柏等。

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責任編輯：曾曉汶