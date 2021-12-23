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【新冠疫苗】拜登強制接種令爭議 美最高法院受理

環球社會熱點 18:00 2021/12/23

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美國總統拜登下令要求企業及醫療機構強制員工接種新冠疫苗，多個共和黨控制州分及組織入稟挑戰強制接種令。美國最高法院周三（22日）同意受理案件，定於下月7日進行口頭辯論，料短期内可作出裁決。

【美國疫情】明年首兩月或增1.4億確診 50州現Omicron變種 【下一頁】

拜登將免費派5億家居檢測工具 下月起郵寄 【下一頁】

美國聯邦第六巡迴上訴法院上周五（17日）裁定，政府可要求規模100人或以上的企業強制僱員接種新冠疫苗或檢測，多達8,000萬人受措施影響。

當局早前預計強制接種措施生效後，可推動2,200萬人接種新冠疫苗，即避免25萬名民眾因感染新冠肺炎住院。

反對強制接種疫苗人士提出上訴，要求最高法院頒令阻止拜登（Joe Biden）政府推行強制接種令。

最高法院周三同意受理兩宗案件，兩名被視為保守派的大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）與阿利托（Samuel Alito）獲委任審理這兩宗案件，同樣定於明年1月7日進行口頭辯論。

聯邦第六巡迴上訴法院批准強制接種疫苗的命令會維持有效，直至最高法院進行口頭辯論。

而今次兩宗案件重點在於，美國職業安全與健康管理局（OSHA）制定指引是否超出國會授權範圍，以及聯邦政府有沒有憲法權力在全國範圍強制接種疫苗。

【新冠疫苗】拜登政府入稟法院 要求恢復企業強制接種 【下一頁】

白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）周三表示，白宮對上述兩項強制接種令的法定權限充滿信心，指司法部屆時於最高法院絕對會捍衛兩者。

她在聲明中提到，尤其美國目前正面對有高度傳染性的Omicron變種，強調強制接種疫苗及檢測是保障僱員、醫護及病人的必要緊急措施。

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責任編輯：鄭錦玲

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