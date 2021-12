任內推動疫苗獲拜登讚許 特朗普：好意外，好感激

美國前總統特朗普曾多次提發,研發新冠肺炎疫苗是自己的功勞。現任總統拜登日前突然讚揚上屆政府的疫苗政策,特朗普事後被問及此事,直言「好意外同好感激」。

特朗普訪問自爆已打第3針新冠疫苗 惹侵粉不滿狂噓 【下一頁】

特朗普(Donald Trump)上周末自爆已接種第3針疫苗,雖然當時引起台下部分粉絲狂噓及表現不滿,但卻在周二獲拜登(Joe Biden)支持,指接種加強劑或屬於2人少有一致認同的事情(one of the few things he and I agree on)。

拜登更在講話中讚揚特朗普政府,表示感激上屆政府和一眾美國科學家,令美國成為最早成功研發疫苗的國家之一。拜登其後再補充指,感謝自己領導的政府及美國民眾,順利部署接種疫苗計劃,讓美國成全球接種率領先國家之一。

美國明年首兩月或增1.4億確診 50州現Omicron變種 【下一頁】

特朗普周二夜晚接受《霍士新聞》(Fox News)時指出,對拜登的稱讚感到驚訝,但表示感謝。特朗普亦肯定拜登政府的努力,坦言拜登做了一些非常好的事情,幫助美國重新恢復。

特朗普強調新冠疫苗效用十分出色,拯救全球數以百萬民眾的性命,民眾不應貶低功效。他認為部分民眾依然對疫苗抱有懷疑,出於討論時的語氣導致,當中涉及信任問題,亦認為強制接種無助解決民眾對疫苗的疑慮。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:李俊儀