任內推動疫苗獲拜登讚許 特朗普：好意外，好感激

美國前總統特朗普曾多次提發，研發新冠肺炎疫苗是自己的功勞。現任總統拜登日前突然讚揚上屆政府的疫苗政策，特朗普事後被問及此事，直言「好意外同好感激」。

特朗普訪問自爆已打第3針新冠疫苗 惹侵粉不滿狂噓 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）上周末自爆已接種第3針疫苗，雖然當時引起台下部分粉絲狂噓及表現不滿，但卻在周二獲拜登（Joe Biden）支持，指接種加強劑或屬於2人少有一致認同的事情（one of the few things he and I agree on）。

拜登更在講話中讚揚特朗普政府，表示感激上屆政府和一眾美國科學家，令美國成為最早成功研發疫苗的國家之一。拜登其後再補充指，感謝自己領導的政府及美國民眾，順利部署接種疫苗計劃，讓美國成全球接種率領先國家之一。

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特朗普周二夜晚接受《霍士新聞》（Fox News）時指出，對拜登的稱讚感到驚訝，但表示感謝。特朗普亦肯定拜登政府的努力，坦言拜登做了一些非常好的事情，幫助美國重新恢復。

特朗普強調新冠疫苗效用十分出色，拯救全球數以百萬民眾的性命，民眾不應貶低功效。他認為部分民眾依然對疫苗抱有懷疑，出於討論時的語氣導致，當中涉及信任問題，亦認為強制接種無助解決民眾對疫苗的疑慮。

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責任編輯：李俊儀