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【5G網絡】全球5G平均速度下降　Speedtest：2022年會反彈

科技 10:25 2021/12/24

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5G網絡技術應用愈來愈多樣化。然而，網絡測速網站Speedtest Intelligence近日發布最新的全球5G表現報告卻揭示，全球5G平均速度出現下降的情況。

報告顯示，全球5G的平均速度為166.12Mbps，比去年同期的測試記錄206.22Mbps低13%。而上傳速度則下降至21.08Mbps，比2020年第三季度的29.52Mbps下降39%。 

【iPhone SE】新iPhone SE或搶先iPhone 14　明年年初有望上市

Speedtest指出下降的原因，主要是5G技術不斷進入新領域，由於全球不同的網絡科技及網絡發展水平不一，導致數據速率的波動更大，如過往歷史上網絡速度較慢的國家也開始引入5G，動態頻譜共享技術對全球速度也會產生影響。本季度有13個國家首次推出5G服務，令全球啟用5G的國家總數達到112 個。

Speedtest表示5G速度放緩屬常見，尤其是在科技周期的初期。值得慶幸的是，該企預計大量額外的頻譜發布和全球5G服務的計劃部署，會令5G的網速在2022年出現反彈。

南韓網速超挪威　美國跌出10大

報告為全球各國的5G網速進行比拼。南韓在測試中位居榜首，下載速度中值為492.48Mbps，較一年前的411.31Mbps有顯著提升。

去年的榜首挪威在2020年第三季度達到549.02Mbps高峰後，大幅下降至426.75Mbps。阿拉伯聯合酋長國也出現了相似的下滑情況，其速度從去年的516.58Mbps降至本年的409.96Mbps。緊隨其後的分別為沙特阿拉伯（366.46Mbps）、卡塔爾（359.64Mbps）、科威特（340.62Mbps）、瑞典（305.72Mbps）、中國（299.04Mbps）、台灣（296.63Mbps) 和新西蘭 (296.15Mbps)。

而令人跌破眼鏡的是，美國跌出龍虎榜的頭十名，其媒體下載率只有93.73Mbps。然而，它在 5G 可用性方面獲得了總冠軍，使用5G服務的人數已達到了其人口的49.2%，荷蘭以45.1% 位居第二，韓國以 43.8% 位居第三。

而目前有70個國家仍有超過20%的人口，依賴2G和3G技術，其中8個國家仍在使用大多數人可能認為過時的無線通信技術。

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責任編輯：吳嘉雯

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