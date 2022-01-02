【港股2022】2022年港股會先高後低　還是年底才有大升浪？

港股2022年先高後低，還是先低後高，市場眾說紛紜，不過，大抵港股今年仍離不開政策市，在港股急跌下，大家經歷一年的政策解讀，相信已有不少心得，然而，最關鍵仍是中央對經濟的看法。

內地經濟若有窗口期 或續推改革

2021年首季內地經濟開局佳，復甦力強，港股首月在北水狂谷下，大升1052點，根據1月效應，全年升勢應不俗，不過，最後全年急跌逾3800點，甚麼技術分析，仍不足判斷股市走勢。4月的中央政治局會議，根據了一季度的經濟，指出「要用好穩增長壓力較小的窗口期，推動改革」，其後推出三胎、教育、互聯網監管、網絡數據安全等一系列政策，政策有利長遠，但企業的前景亦即時出現巨大變動，港股、中概股因而急跌。

所以要留意今年首季經濟表現，若「壓力較小的窗口期」再現，調控的力度或加強，反之則放寬調控，股市究竟是先高後低，抑或先低後高，此實為關鍵。

然而，到年底最後一季，若經濟放慢，則有望減息降準，是為股市走高走低的另一關鍵。

不過，美國預期將於夏季加息，隨了內地的變數，外圍因素亦有變數，如投資者只採取buy and hold或月供股票的長綫策略，則難以應對這些變數。

綜合10間券商預測，以星展及建銀最樂觀，預期恒指可升至28500點及28600點水平，大摩則較為看淡，年底目標價僅25000點，瑞信亦下調了未來3個月恒指的預測至24000點。

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圖看2022年恒指目標價

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若說疫情、監管籠罩2021年股市，該等因素相信到新一年也會持續，同時，2022年，美國進入加息周期，美國通脹或左右聯儲局加息時機。東亞銀行首席投資策略師李振豪提到，於2003年及2015年美國加息周期，首次加息時港股平均下跌15%至20%，而且明年迎來美國中期大選，由於美國總統拜登民望低，中美政策將成關鍵，料兩國關係會更差，金融戰對港股影響最大，若更多中概股「回A」，會攤薄港股的重要性。

簡而言之，投資者2022年要緊盯 （1） 變種病毒、（2） 美國加息、（3） 美國中期選舉、（4） 中美兩地監管政策。

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料兩會成後市關鍵

瑞信大中華區首席投資總監邵志銘表示，Omicron變種病毒的發展及各大央行進行收水意願加大，對大市的擔憂提升，最新將環球股市的看法由「跑贏大市」下調至「中性」。

該行亦將恒指未來3個月的目標價由25000點下調至24000點，料港股明年呈先波動後走高格局。他認為後市關鍵為三月兩會，若中央沒有更大經濟振興措施、對房地產危機作出更大動作，投資者將繼續觀望態度，股市難以反彈。

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