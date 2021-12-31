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【恒生指數】一文看清2022年大行對恒指最新預測　瑞信下調三個月目標價至24000點　四大風險你要知

股市 08:00 2021/12/31

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2021年港股差絕全球，踏入2022年，港股能否成功去舊迎新，有一番新氣象？綜合10間券商預測，以星展及建銀最樂觀，預期恒指可升至28500點及28600點水平，大摩則較為看淡，年底目標價僅25000點，瑞信亦下調了未來3個月恒指的預測至24000點。

大摩：中資股明年面對4大風險持審慎態度，看好A股多於港股，看【下一頁】

圖看2022年恒指目標價

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若說疫情、監管籠罩2021年股市，該等因素相信到新一年也會持續，同時，2022年，美國進入加息周期，美國通脹或左右聯儲局加息時機。東亞銀行首席投資策略師李振豪提到，於2003年及2015年美國加息周期，首次加息時港股平均下跌15%至20%，而且明年迎來美國中期大選，由於美國總統拜登民望低，中美政策將成關鍵，料兩國關係會更差，金融戰對港股影響最大，若更多中概股「回A」，會攤薄港股的重要性。

簡而言之，投資者2022年要緊盯 （1） 變種病毒、（2） 美國加息、（3） 美國中期選舉、（4） 中美兩地監管政策。

料兩會成後市關鍵

瑞信大中華區首席投資總監邵志銘表示，Omicron變種病毒的發展及各大央行進行收水意願加大，對大市的擔憂提升，最新將環球股市的看法由「跑贏大市」下調至「中性」。

該行亦將恒指未來3個月的目標價由25000點下調至24000點，料港股明年呈先波動後走高格局。他認為後市關鍵為三月兩會，若中央沒有更大經濟振興措施、對房地產危機作出更大動作，投資者將繼續觀望態度，股市難以反彈。

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