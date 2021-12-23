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【澳洲疫情】悉尼所在州重推口罩令 確診創新高

環球社會熱點 17:09 2021/12/23

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澳洲新冠肺炎疫情相比全球較不嚴重，但近日仍受Omicron變種病毒威脅，當地確診人數創新高，但暫時重症及死亡率依然維持較低水平。部分州因疫情轉差，決定重新推出強制口罩令。

無罩外遊釀多地封城 澳洲染疫少年遭重罰近20萬 【下一頁】

澳洲政府周四（23日）公布，單日新增超過8,200宗確診，創出自當地疫情爆發後新高，遠超日前的逾5,600宗的紀錄，多數確診分別在新南威爾士州及維多利亞州發現。雖然現時入院重症及死亡率不高，但政府憂慮確診激增惡化醫務人手問題。

新南威爾士州（New South Wales）同日宣布，重新強制民眾在公共地方的室內區域佩戴口罩，並要求場所限制入場人數，以及重新要求民眾進入場所掃瞄二維碼。

州長佩羅泰特（Dominic Perrottet）表明，今次措施只是預防措施，幫助度過至1月底的假期人流旺季。佩羅泰特亦呼籲應該放慢解封的速度，等待疫苗接種率超過指定水平。

澳洲最快周三開放留學生入境 昆士蘭重開邊境 【下一頁】

維多利亞州（Victoria）亦同樣重推強制口罩令，指需要採取行動減輕醫療系統的負擔。

西澳州（West Australia）疫情較不嚴重，但因發現一名法國背包客確診，疑似感染Delta變種後，同樣下令收緊防疫，如取消大型活動及暫時關閉夜店，亦要求珀斯（Perth）禁止跳舞活動與強制戴口罩。

澳洲總理莫里森表明，不會再次回到封城階段，民眾應為自我健康負責，更要求州政府取消其他州分進入當地的檢測要求。現時多數州分要求外來人士進入前，需持有72小時的陰性檢測報告。

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責任編輯：吳漢培

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