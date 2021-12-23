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【大行點睇】大摩指中行財富管理業務轉型進展良好　料明年股息率達9厘

股樓投資 17:31 2021/12/23

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摩根士丹利發表報告，中國銀行(03988)旗下財富管理業務轉型進展良好、2022年股息收益率估計屬健康水平、估值吸引，將使中行成為穩定和有吸引力的資產。該行對中行H股持「增持」評級，目標價4.4元。

 

同場加映﹕【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

 

 

大摩預測，在明確的戰略和全球化舉措的推動下，中行的財富管理收入將在2022年保持約20%的增長，估計財富管理收入增長將在2至3年內推動中行撥備前經營利潤增長約1個百分點，至約8%，又指市場估計中行2022年H股派息率有9%，較同行吸引。

 

【比亞迪 1211】 南韓雙龍汽車攜手比亞迪 合作研發動力電池

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同場加映﹕【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

 

 

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撰文 : 周兆邦

中國銀行（03988） 港股

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