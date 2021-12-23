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【異動股】大唐新能源急升近兩成　多間券商繼續睇好明年風電市場增長

股樓投資 17:21 2021/12/23

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大唐新能源(01798)今日急升18.6%，另外，大唐發電(00991)升11.2%；華能國際(00902)升9%創新高；龍源電力(00916)升8.2%，中廣核新能源(01811)升7%。

 

同場加映﹕【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

 

天風證券指，國家能源局發布《風電場改造升級和退役管理辦法》，鼓勵併網運行超過15年風電場開展改造升級和退役。該行認為，老舊風電場改造可提升利用小時數、降低土地成本、降低營運成本等，助力風電場經濟性提升，其中大唐新能源、節能風電(滬：601016)及龍源風電場改造，對營收增厚比例分別為32.1%、28.8%、17.0%，料在本次風電場改造政策中最為受益。

另外，中金亦指，風電行業正在經歷陸海共振，行業的上行周期更加確立，建議關注1）商業模式較好、業務空間更大的塔筒、海纜和整機環節；2）持續受益於全球風機大型化趨勢和原材料價格下降的頭部風機零部件企業。

 

【比亞迪 1211】 南韓雙龍汽車攜手比亞迪 合作研發動力電池

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同場加映﹕【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

大唐新能源（01798） 港股

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