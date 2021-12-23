【環保聖誕】環保署推出「2021至22天然聖誕樹回收計劃」參與者可賺取電子積分以兌換禮品

為鼓勵社會各界回收及循環再造園林棄置物，減少棄置堆填區，環境保護署將於 2021 年聖誕節假期後，透過指定承辦商在指定地點回收棄置的天然聖誕樹，並將所收集而又合適的聖誕樹循環再造成不同的再生產品，轉廢為材。

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暫定的收集日期為明年1月2日至5日，為期4日，市民可將天然聖誕樹交到15個中央收集站及地區收集站。環保署提醒市民運送聖誕樹前，請先把塑膠底座及所有繫於樹上的燈飾、裝飾物及膠帶等物品拆除，以免影響聖誕樹回收再造的過程。同時，此回收計劃只限於天然聖誕樹。公眾將其他小型植物（如聖誕花）並不適用於計畫，市民可以重新栽種，並將塑膠製的聖誕樹及裝飾物貯存再用，以實踐惜物減廢。

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今年的天然聖誕樹回收計劃將與《綠綠賞（電子）積分計劃》合作，凡於收集日期期間在回收環保站回收聖誕樹的參與者，可登記成為「綠綠賞」智能積分計劃會員，日後可憑積分卡在提交回收物品時賺取電子積分以兌換禮品。

有關《綠綠賞（電子）積分計劃》的詳情，可瀏覽香港減廢網站：www.wastereduction.gov.hk/tc/community/crn_intro.htm

如果市民下對天然聖誕樹回收計劃有任何查詢，亦可以在辦公時間內致電5743 9221與環保署承辦商聯絡

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記者：鄭日棱