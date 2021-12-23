【有相睇】聖誕節大平賣　第一城兩房賣558萬　低市價近一成

藍籌屋苑再錄低市價成交，有業主為了準備移民，不惜低市價賣樓。美聯物業翁凱傑說，沙田第一城23座中高層H室，實用面積327平方呎，兩房間隔，原開價580萬元放盤，終減價22萬元，以558萬元易手，實用呎價約17,064元，低市價約一成。

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值得留意的是，翻查成交紀錄，上址對下一層單位於兩個月前易手，當時成交價620萬元。換言之，同類單位於兩個月間跌價逾60萬元。據了解，原業主因準備移民，所以議價空間較大。從代理提供相片可見，單位裝修不算新淨，要花一筆錢翻新。資料顯示，原業主於1995年以143萬元購入，持貨26年，現帳面賺約415萬元，物業期間升值約2.9倍。

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