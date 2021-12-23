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【有相睇】聖誕節大平賣　第一城兩房賣558萬　低市價近一成

股樓投資 17:11 2021/12/23

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藍籌屋苑再錄低市價成交，有業主為了準備移民，不惜低市價賣樓。美聯物業翁凱傑說，沙田第一城23座中高層H室，實用面積327平方呎，兩房間隔，原開價580萬元放盤，終減價22萬元，以558萬元易手，實用呎價約17,064元，低市價約一成。

    點擊圖片放大
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【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

值得留意的是，翻查成交紀錄，上址對下一層單位於兩個月前易手，當時成交價620萬元。換言之，同類單位於兩個月間跌價逾60萬元。據了解，原業主因準備移民，所以議價空間較大。從代理提供相片可見，單位裝修不算新淨，要花一筆錢翻新。資料顯示，原業主於1995年以143萬元購入，持貨26年，現帳面賺約415萬元，物業期間升值約2.9倍。

【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 美聯物業 沙田第一城

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【2022新盤】恒地長沙灣項目命名映築　請中樂團表演　呼應樓盤主題

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