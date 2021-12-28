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【估中年底恒指收市點數】 送EKOBOR升降枱連Ergotron顯示器支架（總值$5376）

理財智慧 12:44 2021/12/28

分享：

【估中年底恒指收市點數】 送EKOBOR升降枱連Ergotron顯示器支架（總值$5376）

名額2份
iMoney訂戶優先

一年容易又年尾！大部分行業每到年底佳節旺季工作量大增，全日久坐在工作枱面前，一張不合適的工作枱，很易令人出現坐姿問題，長期久坐就會引起各種疾病和痛症，不知不覺間對身體造成長遠影響都不自知。今期【iMoney GIFTaway】同你玩個小遊戲，齊齊競猜2021年12月31日的恒生指數收市點數，估中者將有機會可獲得禮品【EKOBOR升降枱連Ergotron顯示器支架（總值$5376）】。

專注提升工作健康和效能的品牌EKOBOR升降枱可於辦公室或家居使用，並配合站坐交替地工作，不但可以降低患上心血管疾病的風險，更可以減低增胖的機會。升降枱更可以提升職場員工的專注力、警覺性及活動量，提升工作效率。另外Ergotron顯示器支架是配合EKOBOR升降枱的最佳助手。它可以隨時有效讓屏幕處於最適當視線位置，令用家在工作時的頭部和頸部保持最佳姿勢，避免出現頸部及肩膊痛症。

EKOBOR升降枱產品資訊：https://bit.ly/3E2ObjK 
Ergotron顯示器支架產品資訊：https://bit.ly/3pXuV20

 

如想獲得禮品，立即登入以下網址參加遊戲﹕

1) 「Like/讚好」 iMoney 智富雜誌

2) 於Comment 欄Tag 2位朋友；

3) 「Like/讚好」及「Share/分享」帖子（請於分享時將帖子設定為公開以便查核）；

4) 登入 https://bit.ly/3JdSDzN 回答簡單問題及填妥參加表格

 

截止日期﹕2021年12月30日（中午12時正）

^圖片只供參考
^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。
^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。
^是次禮品將有專人聯絡安排上門安裝事宜，敬請留意。
^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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