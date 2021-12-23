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【異動板塊】 中國稀土集團成立 國資委持股逾31% 中鋁及五礦資源曾升逾一成

股樓投資 16:46 2021/12/23

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中國稀土集團有限公司今日（23日）正式成立，並由國務院國資委持股31.21%，中國鋁業集團有限公司、中國五礦集團有限公司、贛州稀土集團有限公司分別持有20.33%，中國鋼研科技集團有限公司、有研科技集團有限公司兩家稀土科技研發型企業，分別持有3.9%。

同場加映﹕【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

相關H股股價炒高，中國鋁業（02600）今早高開2.8%後升幅擴大，曾升11.8%，高見4.74元創近兩個月高，收報4.62元，升9%，成交額增至5.7億元。五礦資源（01208）今早低開0.4%後，倒升最多13.1%，高見2.67元，收報2.5元，升5.9%。

中國稀土集團屬於國務院國資委直接監管的股權多元化中央企業，將聚焦稀土的科技研發、勘探開發、分離冶煉、精深加工等業務。

【比亞迪 1211】 南韓雙龍汽車攜手比亞迪 合作研發動力電池【見下頁

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同場加映﹕【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

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記者：郭秀慧

稀土 中國鋁業（02600） 五礦資源（01208） 國資委 H股

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