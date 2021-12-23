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【系統升級】Google Play存兼容性問題　三星急停One UI 4.0升級

科技 19:35 2021/12/23

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外媒AndroidCommunity報道指，三星近日緊急停止One UI 4.0系統升級計畫，無論是Galaxy Z系列摺機或其他手機型號，通通都暫時無法升級。

三星（Samsung）日前開始測試與推送Android 12及One UI 4.0系統，予S20、Note 20、Galaxy Z Fold 3和Z Flip 3等用戶升級。 惟推出不到1個月，就有壞消息傳出。外媒報道指，三星已煞停升級推送，因三星發現One UI 4.0系統與跟Google Play系統出現狀況，或無法兼容。

OnePlus 10 Pro旗艦手機提早登場　劉作虎：將於明年1月上市

【三星動向】受供應鏈問題影響　Galaxy S22或推遲開賣

外媒AndroidCommunity報道指，三星近日緊急停止One UI 4.0系統升級計畫，無論是Galaxy Z系列摺機或其他手機型號，通通都暫時無法升級。據悉，是次煞停升級計劃，是因三星發現多款手機升級後，Google Play系統無法兼容。

消息指，Google已得知相關問題，並已正尋找解決方案。三星也會在修復問題後，再為One UI 4 進行修正，然後再次透過OTA方式將更新推送予用戶。不過何時能夠回復更新，就仍待三星公布了。

【Samsung】三星申請新專利　擬推可拉伸多功能屏幕

責任編輯：曾曉汶

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