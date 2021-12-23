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【2022新盤】恒地長沙灣項目命名映築　請中樂團表演　呼應樓盤主題

股樓投資 17:14 2021/12/23

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恒地（00012）及市建局合作發展、位於長沙灣青山道233號新盤，命名為映築（The Harmonie﹚。恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民說，最快下周上載項目樓書，或於元旦後開價。談到項目定價，林達民說，參考同區或跨區類似物業釐定，亦會觀察不同戶型反應，調整價格。

他續說，映築提供337伙，間隔主要為兩房、兩房連儲物室，及三房一套戶型，7樓或以上樓層實用面積約322至457平方呎，而項目會所設於住宅大廈3樓，加入綠化元素，提供多元化的休閒設施，更設有兒童暢樂遊樂園。

值得留意的是，恒地今次邀請新聲國樂團出席今次項目命名記者會，而林達民亦為樂團指揮，希望以中樂團配合西方音樂，產生和諧感，呼應樓盤映築The Harmonie主題。

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撰文 : 黃卓賢

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