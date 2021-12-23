【筍工推介】香港電台請助理節目編排主任 主要協助協調及整理資料 月薪2萬元

香港電台請助理節目編排主任，月薪20,035元，需持有香港大學所頒發學位，主要協助協調及整理資料。職位須不定時工作，並須在周日、公眾假期期間工作，亦須通宵當值。職位將按為期一年之非公務員合約條款聘任，有意者請於1月11日前申請。

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入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格(G.F. 340 (3/2013 修訂版))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網頁或香港電台網頁下載。以親身或郵寄方式遞交的申請書須於辦公時間內(星期一至五上午8時45分至下午6時，午膳時間下午1時至2時休息)送達下列地址，信封面須註明申請的職位名稱。為避免郵件延誤或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本台，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。如以郵寄方式遞交申請，信封上的郵戳日期將視為申請日期。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。如申請人未能提供所需文件，其申請概不受理。申請人請盡量於申請書內提供電郵地址。如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約6至8個星期內接到通知(以電郵或郵寄方式)。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：九龍旺角道1號旺角道壹號商業中心5樓香港電台電視及機構業務部中央行政組

查詢電話：3168 8797

截止申請日期(日/月/年)：11/01/2022 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂