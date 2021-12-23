【消費調查】市民聖誕消費意欲增　三成半市民預花1000元以上　比例重回2013年

香港研究協會昨日（22日）發表聖誕消費調查結果，顯示逾兩成市民會增聖誕消費 比例重回疫前水平；當中有三成半市民預花$1000以上慶祝聖誕。至於受惠的行業主要以娛樂、餐飲、酒店業為主。協會於12月2至21日展開全港隨機抽樣電話訪問，成功訪問1086名十八歲或以上市民，以了解及追蹤市民對聖誕消費的意見。



調查結果顯示，對於今年的聖誕消費，分別有三成六受訪者預期自己的消費會較去年「減少」（-31%）及「差不多」（+16%），表示「增加」的佔兩成一（+14%），而表示「未決定」及「無意見」的則共佔百分之七。較多市民表示會減少消費，顯示有不少市民消費態度仍偏向保守。惟值得留意的是，表示會增加消費的比例大升近一成半，比例重回2013年，反映部分市民的消費意欲已回復至疫情前水平。

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交叉分析顯示，富裕階層人士傾向預期自己會較去年「增加」聖誕消費，中產人士傾向預期「差不多」，而夾心及基層人士則傾向預期「減少」。



當問及受訪者預計今年會用多少錢慶祝聖誕時，合共有三成半表示為$1000以上（+10%），當中以「$1000至$1999」的升幅比例較高。表示「少於$500」的佔三成二（-11%），表示「$500至$1000以下」的佔兩成二（-2%），而表示「未決定」及「無意見」的合共佔一成一（+2%）。結果反映市民慶祝聖誕消費開支預算上升。

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另外，七項慶祝聖誕的開支類別中，以3為「增加」、2為「差不多」、1為「減少」計算，均值皆有0.27至0.49的升幅，其中升幅最高的三項是「娛樂及消遣」（+0.49）、「外出用膳／外賣／到會」（+0.43%）及「本地酒店旅舍」（+0.40%），顯示娛樂、餐飲及本地酒店業較能受惠於聖誕消費市道回暖。



隨着本地疫情受控，社會及經濟氣氛逐漸好轉，今年市面的聖誕氣氛亦較往年好。調查發現，表示今年市面聖誕節的氣氛「不濃厚」的比例從2019及2020年的超過六成大幅降至三成一，另有兩成一（+15%）受訪者表示「濃厚」。節日氣氛與消費意欲息息相關，香港研究協會負責人呼籲各商戶，把握今次節日消費旺季，推出各項推廣活動，以刺激市民消費，帶動經濟。

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