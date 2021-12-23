【除夕好去處】海洋公園X Creamfields推狂歡倒數夜 任看音樂舞台任玩機動遊戲

海洋公園今年聯同Creamfields香港班底舉行除夕倒數狂歡「夢夜仙境倒數夜」，兩位百大DJ將會登陸海洋公園高峰樂園，為大家帶來視覺及聽覺上衝擊。

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今個聖誕，海洋公園「好想聖誕2021」帶來一系列的節日活動和節目，而在除夕當天，除了有特別倒數派對，更有怪誕主題風格佈置、七組遊樂設施、四個音樂舞台，以及攤位遊戲、刺激機動遊戲任玩等，入場人士必須年滿18歲。票價分為貴賓門票1,199元， 普通門票899元，貴賓門票可享專用入場通道、優先行李寄存及酒吧服務及機動遊戲特快通道，暫時餘下少量門票。

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責任編輯：龍紀瑩