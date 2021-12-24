【大行報告】騰訊分派千億京東持股　一文睇清大行評價及最新目標價

騰訊 （00700） 計劃實物分派京東 （09618） A類普通股予股東，作為特別中期股息，變相減持京東，分派後持股大減至2.3%。多間券商均發表報告指，騰訊向股東分派京東股份有助釋發公司價值，同時反映騰訊過往戰略投資成功，並估計騰訊短期內不會再進行類似派股代息的行動。

騰訊今日跌0.35%，收報460.20元。京東升0.62%，收報261.20元。

花旗：騰訊股東受益所釋放價值 京東股價或短期受影響 但長遠不變

花旗維持對騰訊的買入評級，目標價為703元。花旗指，騰訊分配手上大部分京東股權，可以讓騰訊股東受益公司所釋放的價值及一次性資本投資，但不認為騰訊短期會進行類似投資處置。花旗認為，今次騰訊派發京東股份決定屬於一個「驚喜」，認為是一種戰略方式釋放價值，以更好地展示及評價騰訊過去成功的戰略投資。

花旗提到，騰訊分派京東股份或對京東股價造成短期影響，但長遠情況不會改變，將京東的目標股價維持115美元。自 2014 年騰訊投資京東以來，京東已逐漸減少對微信渠道用戶流量的依賴，並已成為獨立實體。花旗認為，雖然騰訊減少京東持股，騰訊總裁劉熾平已辭任京東集團董事，但不代表騰訊和京東的業務關係有任何變化，也不表明京東的財務狀況有任何問題。

高盛：京東已能自籌資金發展 派股符合騰訊投資理念

高盛稱，京東已經達到能夠持續自籌資金發展業務的狀態，今次派股做法符合騰訊的投資理念，適時退出投資。騰訊的投資策略：（1） 投資處於發展階段的公司； （2） 支持和分享被投資方的成長； （3） 適時退出。高盛發表報告指，京東作為騰訊早期電商投資之一，今次股權變化，不會對雙方合作夥伴關係產生重大影響，包括明年5月到期的戰略合作協議。

高盛維持京東「確信買入」名單，目標價為447元；騰訊「確信買入」名單，目標價742元。

目前京東絕大部分用戶流量和GMV來自京東APP 而非微信

高盛引述管理層指，京東目前絕大部分用戶流量和GMV來自京東APP，而微信流量大部分來自微信小程序京東，而非固定一級及二級微信入口，管理層預計今次股權變動不會對其業務產生任何影響，不會對業務或前景產生根本性變化。

京東管理層又稱，京東的20 億美元股票回購計劃下，尚有超過 10 億美元資金可以動用，管理層會根據市場情況和回購窗口而再作決定。對於近期業務發展，京東管理層稱，雖然第4季一向購物氣氛較強，但由於今年消費趨勢疲軟，以及新冠疫情重現，預計京東收入將繼續保持低兩成的收入按年增長，但仍優於同行，並且整體第四季度集團利潤率穩定並按年上升。

大摩：騰訊短期內不會處置其他聯營公司

摩根士丹利發表報告指，騰訊實物分派京東有助提高騰訊股東回報，屬正面舉動，認為有助騰訊釋放已投資公司的隱藏價值，同時估計騰訊短期內不會處置其他聯營公司。摩根士丹利維持騰訊目標價650元及「增持」評級。

摩根士丹利認為，騰訊減持京東的行動或會對京東投資情緒產生負面影響，從而短期影響京東股價，但預期京東基本面不會因騰訊減持而有重大變化。大摩提到，京東仍可利用回購計劃抵銷股份拋售壓力，如果需要，京東或會擴大回購力度。

富瑞：京東未來將繼續獲得市場份額並超過行業增長

富瑞發表報告，引述與京東舉行電話會議的關鍵要點，預計京東未來將繼續獲得市場份額並超過行業增長，維持京東「買入」評級及目標價435元。維持騰訊「買入」評級及目標價628元。

富瑞指，騰訊的股份分配無需獲得京東的批准； 騰訊與京東的雙贏關係不受影響，京東仍是騰訊生態系統的重要組成部分；京東大部分流量來自於自有應用程序，小部分來自業務合作協議；與騰訊的業務關係涵蓋廣泛的領域，而不僅是業務合作協議。

富瑞指出，騰訊以特別中期股息的形式派發，而不是常規股息。京東在過去幾年表現出其穩健的執行力，自2014年以來基本面持續改善，尤其是GMV、收入、盈利能力和現金流的健康增長。該行認為，騰訊綜合考慮了京東的經營業績，在今次派息後，該行料騰訊將不再對京東進行股權提取。

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