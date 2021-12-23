【大行報告】富瑞：京東增長繼續超過行業　予目標價435港元

騰訊 （00700） 計劃實物分派京東 （09618） A類普通股予股東，作為特別中期股息，變相減持京東，分派後持股大減至2.3%。富瑞發表報告，引述與京東舉行電話會議的關鍵要點，預計京東未來將繼續獲得市場份額並超過行業增長，維持京東「買入」評級及目標價435港元。

京東周四（23日）收報259.6元，下跌7%，成交56億元。

富瑞指，騰訊的股份分配無需獲得京東的批准； 騰訊與京東的雙贏關係不受影響，京東仍是騰訊生態系統的重要組成部分；京東大部分流量來自於自有應用程序，小部分來自業務合作協議；與騰訊的業務關係涵蓋廣泛的領域，而不僅是業務合作協議。

第四季利潤率保持穩定

另外，股票回購窗口預計在四季度業績公布後開啟，美股回購將更加靈活。京東預計，第四季收入增長將繼續超過行業增長，總收入增長可能快於京東零售的收入增長，考慮到京東零售、京東和新業務的趨勢，預計第四季整體集團利潤率將保持穩定或略有改善。

富瑞指出，騰訊以特別中期股息的形式派發，而不是常規股息。京東在過去幾年表現出其穩健的執行力，自2014年以來基本面持續改善，尤其是GMV、收入、盈利能力和現金流的健康增長。該行認為，騰訊綜合考慮了京東的經營業績，在今次派息後，該行料騰訊將不再對京東進行股權提取。

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編輯：區嘉俊

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