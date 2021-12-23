  • 21°C
香港時間 : 20211223日 (四) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【大行報告】富瑞：京東增長繼續超過行業　予目標價435港元

16:51 2021/12/23

分享：

騰訊 （00700） 計劃實物分派京東 （09618） A類普通股予股東，作為特別中期股息，變相減持京東，分派後持股大減至2.3%。富瑞發表報告，引述與京東舉行電話會議的關鍵要點，預計京東未來將繼續獲得市場份額並超過行業增長，維持京東「買入」評級及目標價435港元。

京東周四（23日）收報259.6元，下跌7%，成交56億元。

富瑞指，騰訊的股份分配無需獲得京東的批准； 騰訊與京東的雙贏關係不受影響，京東仍是騰訊生態系統的重要組成部分；京東大部分流量來自於自有應用程序，小部分來自業務合作協議；與騰訊的業務關係涵蓋廣泛的領域，而不僅是業務合作協議。

第四季利潤率保持穩定

另外，股票回購窗口預計在四季度業績公布後開啟，美股回購將更加靈活。京東預計，第四季收入增長將繼續超過行業增長，總收入增長可能快於京東零售的收入增長，考慮到京東零售、京東和新業務的趨勢，預計第四季整體集團利潤率將保持穩定或略有改善。

富瑞指出，騰訊以特別中期股息的形式派發，而不是常規股息。京東在過去幾年表現出其穩健的執行力，自2014年以來基本面持續改善，尤其是GMV、收入、盈利能力和現金流的健康增長。該行認為，騰訊綜合考慮了京東的經營業績，在今次派息後，該行料騰訊將不再對京東進行股權提取。

相關文章：

【騰訊派京東】京東股東大洗牌　騰訊南非大股東成京東第二大股東、減持壓力未除？

【騰訊派京東】騰訊中期息實物分派近1200億元京東、21股送1股京東

編輯：區嘉俊

更多【新經濟股】文章

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

股票 大行報告 騰訊 騰訊控股（00700） 新經濟股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

下一篇文章

【人幣定存】3個月人民幣定存最高息2.8厘 穩賺近7萬港元利息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊派京東】騰訊小股東難避京東碎股　碎股交易如何安排？有銀行推碎股沽出免佣優惠
【騰訊派京東】騰訊小股東難避京東碎股　碎股交易如何安排？有銀行推碎股沽出免佣優惠
【2022展望】張憶東：港股今年回購335億創歷史新高　預示後市上漲行情
【2022展望】張憶東：港股今年回購335億創歷史新高　預示後市上漲行情
【人幣定存】半年人民幣定存享2.9厘 撼贏人行央票中標息2.5厘
【人幣定存】半年人民幣定存享2.9厘 撼贏人行央票中標息2.5厘
【高息股攻略】中移動回A發新股　對7厘股息有無影響？
【高息股攻略】中移動回A發新股　對7厘股息有無影響？
【MPF】冠軍MPF基金今年升25% 重倉客勁賺逾6萬元
【MPF】冠軍MPF基金今年升25% 重倉客勁賺逾6萬元
【Tesla】馬斯克：已賣夠Tesla股份、盤前股價彈2%　周二再賣58萬股、累賣股份距承諾多少？
【Tesla】馬斯克：已賣夠Tesla股份、盤前股價彈2%　周二再賣58萬股、累賣股份距承諾多少？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款