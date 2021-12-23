【MPF】今年MPF累蝕248億 打工仔人均輸5400元

▲ 積金評級公司指，M PF太偏重中港資產，令今年勁蝕248億元。

明天（12月24日）是平安夜，可惜打工仔強積金（MPF）資產難言平安，因強積金專家積金評級公司的最新統計，受累Omicron疫襲全球，累股滙債呈三殺，今年MPF已由賺轉蝕，截至12月20日，整體負回報1.24%，拖累成員的帳戶人均蝕5400元，負財富效應超過財爺派5000元電子消費券。

積金評級指，中港股市創紀錄跑輸美國股市，並持續錄得投資虧損， 將拖累強積金出現近三年以來首次的年度虧損。單以本月計，預計強積金在12月份將錄得約100.6億元的投資虧損。全年來看更慘，今年累計蝕約為248.5億元，相當於450萬名強積金成員，今年平均慘輸約5400元。

計入預計的投資虧損及強積金供款後，料今年底的強積金總資產將約為1.16萬億元（相當於每名成員的平均帳戶結餘約為 25.5萬元），而今年6月底最高位則約為1.221萬億元（相當於人均結餘約26.9萬元） 。

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各類資產中，大輸家為中港股票基金，今年將跑輸美國股票基金約36個百分點，並預計今年的回報表現差距將是自強積金成立21年以來歷年來最大的。

香港獨立的專業強積金研究小組積金評級今天宣布，預計強積金體系將出現三年以來首次的年度虧損，這是由於香港及中國股市創紀錄地跑輸美國股市並錄得投資虧損所致。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）在公布強積金12月份的回報表現預測時指出，香港及中國股市在2021年跑輸美國股市，是450萬強積金成員的強積金帳戶三年以來首次出現虧損的最主要原因。「香港及中國股票」成為強積金體系中最重要的資產類別，擁有約23%的市場比重，中港股票基金不僅是強積金最大的單一資產類別，而且當透過投資於混合資產基金、以及預設投資策略基金時，估計投資於強積金的每1元中，約有3毫子投資於本地股票市場。

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叢川普又預計，至今年底，「香港及中國股票基金」與「美國股票基金」之間的回報表現差距將約為36個百分點。今年美國股票基金料錄超過20%的預計投資收益，相反香港及中國股票基金料錄逾15%的預計投資虧損，不過，成員若作多元化投資，蒙受損失或減輕。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪