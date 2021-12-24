【數碼轉型】零售數碼科技革新　三方面升級

▲ 英國連鎖超市Sainsbury's近日採用了AWS的「Just Walk Out」技術，開設無收銀店。

發展電商是零售大勢所趨，業界人士分析，零售業界的數碼轉型進展順利，循電商介面、供應鏈管理與線下營運三方面穩步升級，並會因應品牌需要配備新的創新應用。AWS全球零售產業業務開發負責人Tom Litchford舉例，運動品牌Under Armour早前宣布將分析環境遷移至雲端，並完成架構現代化，讓該企系統能夠處理海量來自其運動健身應用的數據；日本大型零售商7&I控股 （旗下擁有7-Eleven、西武等）則以雲端發展跨品牌零售平台。

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Tom Litchford續解釋，疫情下，零售商的關注聚焦在線上業務，包括經營線上網站與應用，而且對線上平台的效能有更高期望。據他觀察，這些科技可分為3大方向：

1. 改善線上店舖介面，以改善顧客體驗，這可透過引入3D影像、虛擬實境，以至直播銷售這些應用，將線上店由平面介面升級至有更豐富功能。

2. 整合供應流程數據，讓決策者以全面可視性，掌握上下遊供應的情況，作出相應物流與銷售調動的系統。在類似目前供應鏈危機的情況，零售商所能做的雖有限，但仍可透過機器學習進行需求評估與動態價格調整，從而改善營運。

3. 線下店舖亦要藉科技應用改善，以與零售創新同步，例如漸受年輕消費者歡迎的「線上購買、線下取貨」模式，背後就牽涉物流系統與店面營運改動。

他指出，這些動作背後牽涉複雜運作，包括業務運作轉移雲端、改革原有IT架構，以至運用聲控技術、電腦視覺等創新技術。縱觀整體業界情況，轉型進度始終有落差，有已非常成熟完成上雲過程的機構，亦有才剛開始不久的企業，但已無人會對使用雲端的必要性感懷疑，並且整體業界經營管理者，比以前更清楚，哪類科技應用對其企業有幫助。

AWS在早前舉行的年度會議re：Invent，Tom Litchford介紹，零售方面的機器學習服務有所強化，針對零售商需要，能為顧客提供個人化產品推介，亦引入智能用戶分層功能，依據用戶行為與喜好進行顧客分類，從而加強追蹤營銷訊息的準確度，讓商家可突破傳統只能靠用戶人口特徵進行用戶分類的限制：「這可以讓銷售品牌，更完善個人化服務」。

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記者：周俊霖