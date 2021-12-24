  • 20°C
香港時間 : 20211224日 (五) 11:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數碼轉型】零售數碼科技革新　三方面升級

科技 11:00 2021/12/24

分享：

英國連鎖超市Sainsbury's近日採用了AWS的「Just Walk Out」技術，開設無收銀店。

發展電商是零售大勢所趨，業界人士分析，零售業界的數碼轉型進展順利，循電商介面、供應鏈管理與線下營運三方面穩步升級，並會因應品牌需要配備新的創新應用。AWS全球零售產業業務開發負責人Tom Litchford舉例，運動品牌Under Armour早前宣布將分析環境遷移至雲端，並完成架構現代化，讓該企系統能夠處理海量來自其運動健身應用的數據；日本大型零售商7&I控股 （旗下擁有7-Eleven、西武等）則以雲端發展跨品牌零售平台。

【數碼轉型】Adobe夥MLB推球壇數碼化　以數據加強與球迷互動方式

【2022年趨勢】數碼轉型成大勢　Equinix公布2022年四大數碼基礎設施發展趨勢

Tom Litchford續解釋，疫情下，零售商的關注聚焦在線上業務，包括經營線上網站與應用，而且對線上平台的效能有更高期望。據他觀察，這些科技可分為3大方向：
1. 改善線上店舖介面，以改善顧客體驗，這可透過引入3D影像、虛擬實境，以至直播銷售這些應用，將線上店由平面介面升級至有更豐富功能。
2. 整合供應流程數據，讓決策者以全面可視性，掌握上下遊供應的情況，作出相應物流與銷售調動的系統。在類似目前供應鏈危機的情況，零售商所能做的雖有限，但仍可透過機器學習進行需求評估與動態價格調整，從而改善營運。
3. 線下店舖亦要藉科技應用改善，以與零售創新同步，例如漸受年輕消費者歡迎的「線上購買、線下取貨」模式，背後就牽涉物流系統與店面營運改動。
他指出，這些動作背後牽涉複雜運作，包括業務運作轉移雲端、改革原有IT架構，以至運用聲控技術、電腦視覺等創新技術。縱觀整體業界情況，轉型進度始終有落差，有已非常成熟完成上雲過程的機構，亦有才剛開始不久的企業，但已無人會對使用雲端的必要性感懷疑，並且整體業界經營管理者，比以前更清楚，哪類科技應用對其企業有幫助。

AWS在早前舉行的年度會議re：Invent，Tom Litchford介紹，零售方面的機器學習服務有所強化，針對零售商需要，能為顧客提供個人化產品推介，亦引入智能用戶分層功能，依據用戶行為與喜好進行顧客分類，從而加強追蹤營銷訊息的準確度，讓商家可突破傳統只能靠用戶人口特徵進行用戶分類的限制：「這可以讓銷售品牌，更完善個人化服務」。

【聖誕商機】五大策略助小型企業把握節日商機　先了解客戶想要甚麼

記者：周俊霖

相關文章

【數碼轉型】學校雲端服務需求增　中央化管理減工作量
2021/12/15
【數碼轉型】學校雲端服務需求增　中央化管理減工作量
【數碼轉型】數據分析銷售流程　加強顧客體驗
2021/12/13
【數碼轉型】數據分析銷售流程　加強顧客體驗
【數據中心】中移動火炭數據中心動工　料2025年投入服務
2021/12/08
【數據中心】中移動火炭數據中心動工　料2025年投入服務
【數碼轉型】HKT夥Fortinet推5G SD-WAN企業方案　連鎖零售商率先部署試行
2021/11/30
【數碼轉型】HKT夥Fortinet推5G SD-WAN企業方案　連鎖零售商率先部署試行

你可能感興趣

【數碼轉型】學校雲端服務需求增　中央化管理減工作量
12:00 2021/12/15
【數碼轉型】學校雲端服務需求增　中央化管理減工作量
【數碼轉型】數據分析銷售流程　加強顧客體驗
11:36 2021/12/13
【數碼轉型】數據分析銷售流程　加強顧客體驗
【數據中心】中移動火炭數據中心動工　料2025年投入服務
15:08 2021/12/08
【數據中心】中移動火炭數據中心動工　料2025年投入服務
數碼轉型 疫情 3D 產品 AWS 銷售 零售 機器學習 日本 雲端

下一篇文章

【5G網絡】全球5G平均速度下降　Speedtest：2022年會反彈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【華為發布會】華為首款HarmonyOS智能眼鏡登場　實時感應頸椎變化、評估健康風險
【華為發布會】華為首款HarmonyOS智能眼鏡登場　實時感應頸椎變化、評估健康風險
【華為動向】華為於海港城再設HarmonyOS智能生活館　今起正式開放
【華為動向】華為於海港城再設HarmonyOS智能生活館　今起正式開放
【華為發布會】華為豎折手機Huawei P50 Pocket登場　 最平8,988人民幣可入手（多圖）
【華為發布會】華為豎折手機Huawei P50 Pocket登場　 最平8,988人民幣可入手（多圖）
OnePlus 10 Pro旗艦手機提早登場　劉作虎：將於明年1月上市
OnePlus 10 Pro旗艦手機提早登場　劉作虎：將於明年1月上市
【系統升級】Google Play存兼容性問題　三星急停One UI 4.0升級
【系統升級】Google Play存兼容性問題　三星急停One UI 4.0升級
【安全隱憂】AirTag再爆出跟蹤事件　外界憂對Android用戶保護不足
【安全隱憂】AirTag再爆出跟蹤事件　外界憂對Android用戶保護不足
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款