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【華為手機】華為首款縱向折疊屏手機出場、定價8988人幣 余承東：Harmony OS搭載已超2.2億

Hot Talk 16:17 2021/12/23

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【華為手機】華為首款縱向折疊屏手機出場 余承東：Harmony OS搭載已超2.2億

華為舉行冬季旗艦新品發布會，當中包括華為首款縱向折疊屏手機HUAWEI P50 Pocket。華為常務董事余承東表示，華為目前已經有超過2.2億設備搭載鴻蒙（HarmonyOS）設備，而來自生態合作夥伴的設備有超過1億搭載鴻蒙，鴻蒙成為全球三大操作系統之一，而今年華為生態設備發貨量更達1億以上。

HUAWEI P50 Pocket機身搭載側面指紋，搭載主屏幕6.9英寸、21：9屏幕比例的可折疊性內屏、120Hz刷新率，及P3全局色彩管理，展開時厚度為7.2mm，折疊後為15.2mm，機身攝像模組採用萬象雙環設計，為上下疊放的鏡頭模組及圓形外屏。HUAWEI P50 Pocket同時搭載麒麟9000芯片處理器，主要面向追求時尚的女性用戶。

定價方面，華為折疊屏手機P50 Pocket 8GB+256GB，售價8988元（人民幣，下同），藝術定製版（鎏光金）12GB+512GB，售價為10988元，將於今日18：08正式開售。

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相關報道：【中美貿易戰】華為傳擬將手機設計授權第三方　借規避美國制裁獲取生產零件

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