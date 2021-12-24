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【百度9888】百度擬大裁員　內媒：裁員至少300人、直播業務裁員90%　副總裁傳離任

股市 10:21 2021/12/24

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【百度9888】百度擬大削遊戲部門規模　據報裁員至少100人

百度 （09888） 擬大削百度移動生態事業群組（MEG）規模，《南華早報》日前引述知情人士指，由於內地當局持續整頓遊戲行業，百度裁減視頻遊戲部門至少100名員工，以減少虧損，有內地傳媒更指，百度裁員幅度達300人以上。

百度裁員持續有更多消息流出，內媒最新引述多位MEG員工和百度員工指，裁員是在周三（22日）上午11點的全員大會上宣布，遊戲部門300多人幾乎全部被裁，直播業務被裁員90%，即使是商業化能力較好的財經垂類直播，也有人被裁；教育等業務也有裁員，具體比例不詳。該等員工形容，此次裁員絕非小規模，甚至不少人直言「2018年以來從未見過如此大規模的裁員」。

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另外，據指，百度副總裁、移動生態用戶增長部總負責人、互動文娛平台總負責人曹曉冬也要從百度離開。

百度股價未見大異動，周五微升，報138.7元。

百度推出首個國產元宇宙「希壤」並開放定向內測，看【下一頁】

知情人士指，百度將會大幅縮減核心遊戲開發團隊，以及終止為外部工作室開發的遊戲提供服務。據指，該決定已於本周向部分員工宣布，而實際裁員數目仍是未知知數。百度拒絕評論。

事實上，內地網上日前已傳出，百度大規模裁減百度移動生態事業群組遊戲部門員工，有指全個部門被裁，涉逾300人，另有指僅裁遊戲開發部門，其他組別仍保留部份員工。內媒引述百度員工指，裁員主因部門表現不好，業績承壓，裁員目的是節流。

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MEG前身為頗多爭議的百度搜索公司，改組後由百度執行副總裁沈抖負責，MEG部門包含搜索、遊戲、廣告、短片等業務。

報道指，由於百度正在大力投資無人駕駛汽車和半導體等「硬技術」領域，令遊戲業務出現調整，但鑑於這些市場的技術複雜性和日益激烈的競爭，該等領域實現盈利的前景渺茫。

百度於第三季度錄得166億元人民幣的虧損，百度核心淨虧損為156億元人民幣。

值得留意是，百度控股的愛奇藝（美：IQ）亦遇到龐大的現金流壓力，本月初傳出裁員約四成。

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