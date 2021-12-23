【百度9888】百度擬大削遊戲部門規模　內媒：裁員至少300人

▲ 【百度9888】百度擬大削遊戲部門規模 據報裁員至少100人

百度 （09888） 擬大削遊戲部門規模。《南華早報》引述知情人士指，由於內地當局持續整頓遊戲行業，百度裁減視頻遊戲部門至少100名員工，以減少虧損。有內地傳媒更指，百度裁員幅度達300人以上。

百度全日跌0.3%，報138.6元，成交約2.3億元。

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知情人士指，百度將會大幅縮減核心遊戲開發團隊，以及終止為外部工作室開發的遊戲提供服務。據指，該決定已於本周向部分員工宣布，而實際裁員數目仍是未知知數。百度拒絕評論。

事實上，內地網上日前已傳出，百度大規模裁減百度移動生態事業群組（MEG）遊戲部門員工，有指全個部門被裁，涉逾300人，另有指僅裁遊戲開發部門，其他組別仍保留部份員工。內媒引述百度員工指，裁員主因部門表現不好，業績承壓，裁員目的是節流。

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MEG前身為頗多爭議的百度搜索公司，改組後由百度執行副總裁沈抖負責，MEG部門包含搜索、遊戲、廣告、短片等業務。

報道指，由於百度正在大力投資無人駕駛汽車和半導體等「硬技術」領域，令遊戲業務出現調整，但鑑於這些市場的技術複雜性和日益激烈的競爭，該等領域實現盈利的前景渺茫。

百度於第三季度錄得166億元人民幣的虧損，百度核心淨虧損為156億元人民幣。

值得留意是，百度控股的愛奇藝（美：IQ）亦遇到龐大的現金流壓力，本月初傳出裁員約四成。

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