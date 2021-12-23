【新冠疫苗】斥富國就到期先捐 尼日利亞銷毀百萬劑

世界衛生組織（WHO）批評富國第3針計劃加劇全球新冠疫苗不公情況之際，非洲國家尼日利亞宣布銷毀過百萬劑到期的新冠疫苗。尼日利亞批評部分富國等到疫苗就快到期才捐出，早前更表明尼日利亞不會再接收保質期短的疫苗。

【新冠疫苗】世衛批富國第3針計劃延長疫情 增全球疫苗不公 【下一頁】

尼日利亞周三（22日）於首都阿布賈（Abuja）的一個垃圾場，用推土機銷毀大批裝在紙箱、疑似未曾開封的阿斯利康（Astrazeneca）新冠疫苗，數量超過106萬劑。

半島電視台報道指，尼日利亞政府一直努力向民眾保證疫苗安全有效，因此決定當眾銷毀過期的疫苗，加強民眾信心。

半島電視台引述尼日利亞初級衛生保健發展署執行主任舒艾卜（Faisal Shuaib）指，非洲地區的新冠疫苗供應短缺，即使該國得悉疫苗保質期短，也必須收取這批疫苗。

舒艾卜指富國採購及囤積這批疫苗，直至疫苗的保質期只餘下數周時間，才決定將疫苗捐給尼日利亞。

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該國衛生部長埃哈尼爾（Osagie Ehanire）上周已引述總統委員會的決定，宣布尼日利亞不會再接收保質期短的疫苗。

尼日利亞全國2.06億人口當中，只有約2%的人完成接種新冠疫苗。而該國官員仍訂立目標，希望明年2月前全國有超過四分一人口接種。

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責任編輯：鄭錦玲