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【DELF】數碼娛樂發展潛力大 林家禮：盼港成「電競大本營」

理財智慧 17:02 2021/12/23

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娛樂活動林林總總，由小時候玩過的綫上遊戲，到長大後看的特技電影和動畫，背後都涉及不少科技，可見數碼娛樂市場（Digital Entertainment）之龐大。而隨着電子競技（Esports）發展愈趨成熟，甚至成為正式運動項目，政府以及不少機構，都開始重視電競發展及培育相關人才，作為數碼科技樞紐的數碼港也不例外。數碼港今年續舉辦年度活動「數碼娛樂領袖論壇」（DELF），主席林家禮接受訪問時提到，內地電競產業發展蓬勃，冀本港能與內地並駕齊驅，數碼港在培育人才及舉辦活動方面，投入不少資源，以促進電競以及數碼娛樂行業發展，期望香港可成為「電競大本營」、「數碼娛樂大本營」。

元宇宙（Metaverse）、藝術科技（Art Tech）等字眼近來成為熱話，因涉及娛樂環節，所以被歸類到數碼娛樂的一部分，正因數碼娛樂所包含的種類愈來愈廣泛，其潛力無窮。林家禮提到，數碼港現時可歸類為數碼娛樂的初創企業和公司約有150間，當中涉及到的範疇相當廣泛，如遊戲發行、數碼娛樂工具、分銷和授權、內容和團隊管理，以至遊戲、媒體和聯賽平台也囊括在內。

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要數到數碼港比較有名氣的數碼娛樂公司，就是從事開發NFT項目和元宇宙遊戲的獨角獸公司Animoca Brands，不過林家禮指出，數碼港尚有更多有潛力，且不同類型的公司。他舉例稱，如2017年成立的電競品牌Talon Esports，該品牌擁有英雄聯盟（League of Legends）、傳說對決（Arena of Valor）、街霸V（Street Fighter V）等電競團隊，該品牌在香港、台灣、韓國和泰國都有創意工作室，全球擁有數百萬名粉絲。他們更於去年，與巴黎聖日耳曼足球俱樂部電競（Paris Saint-Germain Esports）成為合作夥伴，可視為本港電競的生力軍。

提到電競，林家禮直言不可小覷這項活動，「明年的杭州亞運會，電競成為正式運動項目，所以這不只是香港要做的事，而是全世界的大趨勢。」據《2021年中國電競行業研究報告》顯示，內地2020年電競整體市場規模超過1,450億元人民幣，增長主要來自於移動電競遊戲市場，和電競生態市場的快速發展，預計在2021年電競市場將突破1,800億元人民幣。至於香港電競發展，林家禮指出，過往一年，本地電競公司註冊的數目有三成增長，在疫情期間，電競公司的收入仍有四成四增長。「疫情下各個行業都收縮，不過現時電競行業竟然是有所進步，證明現時的消費市場都正在轉型。」他相當看好電競行業未來的發展。

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正因深知電競行業的潛力，2018至19年度財政預算案，港府向數碼港注資1億元，以推動本地電競產業的發展。當中5,000萬元用作在數碼港商場設立電競專屬比賽場地，為業界提供已配置合適設備的場地，以舉辦更多電競比賽和推廣等有利本地電競發展的活動。另外5,000萬元則用於支援電競業界的發展，數碼港為此設立了2項資助計劃。

「所以在推動電競方面，我們主要依賴2個戰略，其中一個是人才培育。」林家禮指出，「電競實習支援計劃」由數碼港向僱主提供實習學員的薪金資助，實習範圍涵蓋電競賽事統籌、動畫特效設計、電競場館經理等不同職位，以培育更多電競業的人才。他透露，計劃自2019年4月推出以來，批出了近80個實習名額，有39間公司參與。至於另外一個計劃是「電競行業支援計劃」，由數碼港資助業界舉辦電競賽事及活動、參與海外交流及拓展商機、開辦電競教育課程及舉辦推廣活動等。林家禮認為這項支援計劃，能令到數碼港的初創企業受惠，讓他們小試牛刀。

除了上述提到2個支援計劃外，數碼港亦與不同院校合作。林家禮提到，她們與香港大學專業進修學院（HKU SPACE）合作推出電競課程（高級文憑），至今近140名學生修讀；亦與香港都會大學合作，為修讀電競運動學士學位學生，提供獎學金，已有近80名學生修讀。

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林家禮認為在數碼娛樂發展，香港不應妄自菲薄，他指出本地有自身優勢，其中一點是知識產權保障完善。「如果我是其他地區的頂尖人才，有甚麼地方比香港（知識產權保障）更好呢？自己的心血得到充份保護是我們的優勢。」

正如之前提到，數碼娛樂的範疇愈來愈廣，數碼港相信數碼創新和區塊鏈，會是未來數碼娛樂領域的主流。林家禮認為，隨着產業發展及成熟，將會有更多不同應用，在發行、體驗、空間、創作、內容等亦會有新突破。考慮到此趨勢，數碼港為推廣在藝術界別的應用，已在9月舉辦「科技X藝術--超乎想像」數碼藝術展，當中展出超過70幅作品，創作者透過NFT技術，既能保護作品版權，同時可以分享作品升值的經濟效益，有助支持文化藝術產業的可持續發展。

 

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攝影：王嘉昌

記者：陳楚琨

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