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【疫市營商】city'super銅鑼灣店設「直營餐廳」　明年底進駐啟德開新店

商業 15:48 2021/12/23

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與傳統的美食廣場不同，銅鑼灣時代廣場店的「美食佳釀專區」提供不同菜式的「餐廳」，皆由city'super直接營運，採用超市內的食材。

city'super雖然扎根香港20多年，但與其他連鎖超市相比，其分店不算多。該企行政總裁鄔嘉華表示，對港市場充滿信心，明年將擴充集團店舖網絡，料5年內可增長數十%。

【ESG】city'super本着「做對的事」宗旨　CEO大讚「同事個個是超人」

鄔嘉華坦言，city'super在開設分店方面，對地點比較揀擇，「貴精不貴多的路綫」。作為東九龍首個據點，他認為啟德發展潛力高，同時結合商業及居住發展。港島南則擁有很多其現有客戶，故相信新店可更貼近他們的需要。

非傳統美食廣場　採用超市食材

city'super強調以顧客為先，自然亦考慮到現時港人對於零售體驗的要求日趨提升。以銅鑼灣時代廣場店的「美食佳釀專區」（AMAZING FOOD HALL）為例，與傳統的美食廣場不同，該區提供不同菜式的「餐廳」，皆由city'super直接營運，採用超市內的食材。鄔嘉華坦言：「這種結合零售及餐飲的模式是新嘗試」，惟正式投入運作後不久，便碰上疫情爆發。

然而，他對此仍然充滿信心，為了進一步提升體驗，該區明年更將由現時的半服務形式，將其中一半改為全服務形式。鄔嘉華解釋，集團不可能要求其他餐廳必須採購超市內的食材。以現時的方式營運，消費者可品嘗超市內的食材、得知怎樣的烹調更合適，令整個購物體驗更完整。

拓海外市場

除了香港市場，city'super亦積極開拓其他市場，目標5年內集團生意額可錄80%增長。鄔嘉華指，現時集團在上海有3間分店，未來將會走出上海，發展華東地區。該企已落實於2023年在南京開設第一間上海以外的分店，同時在杭州及蘇州物色舖位。他又透露，集團正研究東南亞市場，包括生活水平與香港接近的新加坡。

【聖誕商機】聖誕連假中菜亦旺場　餐廳建議酒水配搭谷消費

【聖誕商機】港人盼「食好啲」帶動中高檔餐廳生意　人均消費高達1800元

記者：葉泳珊

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