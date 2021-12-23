【準備過年】3間發鈔銀行下月13日起提供新鈔兌換服務

香港金融管理局及滙豐銀行、渣打銀行和中國銀行等三大發鈔銀行本周四（23日）宣布，由2022年1月13日至1月31日內，向市民提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務。金管局發言人表示，各銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，提醒大眾毋需在服務開始的首數天趕往兌換。

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因應新冠疫情，三間發鈔銀行會採取適當措施，包括

（i）於換鈔服務的首三天，即2022年1月13日（星期四）至1月15日（星期六），提早營業時間至早上八時

（ii）指定上述的額外營業時段，即2022年1月13日（星期四）至1月15日（星期六）早上8時至9時，專門用作提供換鈔服務

（iii）加強社交距離及相關措施，例如於2022年1月8日（星期六）起提供網上預約換鈔服務，並在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排

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發言人鼓勵市民多利用電子支付渠道，如網上或手機銀行「轉數快」派發利是，同時需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。

另外，減少人流聚集和縮短輪候時間，各大銀行亦將會實施不同安排。渣打銀行表示，於1月8日起客戶可於網上提前預訂新鈔套裝 (套裝包括廿元新鈔100張、五十元新鈔20張及賀年口罩套一個)，並於指定時間到分行專櫃領取；滙豐銀行則表示，屆時分行會推出特別措施方便客戶及確保流程順暢。另外，滙豐亦會推出電子利是，鼓勵市民透過數碼渠道，詳情將於稍後公布。

中國銀行表示，於兌換發鈔期間，各個分行會提前至早上8時營業，亦會加強分行換鈔安排及做好社區防疫工作，設置新鈔兌換專櫃及提供總值 3,000 元的『新鈔標準裝』（包括 100 張港幣 20 元及20 張港幣 50 元新鈔），而客戶亦由1月8日起，透過手機銀行預留鈔，同時今年將繼續提升手機銀行及 BoC Pay「Phone 利是」服務，派發電子利是。

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責任編輯：潘曉豐