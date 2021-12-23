【安全駕駛】Tesla「乘客遊玩」功能恐增車禍風險 美國交通安全管理局正式展開調查

早前Tesla開放了「乘客遊玩」功能，允許乘客在車輛行駛過程中遊玩部分遊戲，此舉在當時引起不少爭議，近日美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）宣佈啟動相關調查。

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缺陷調查部門將針對 2017 年後生產的約 58 萬輛 Model 3、S 和 X 進行初步評估，目前NHTSA認為，即便遊戲已經設下在開始之前需要確認乘客身分的前提，但該功能「仍可能干擾駕駛者從而增加車禍風險」。

根據紐約時報之前的報導，在今年夏天的一次更新前，在當時乘客遊玩功能被限制在停車時才能使用，但在那次更新之後，Tesla開放了三款遊戲供市民在行駛時遊玩，NHTSA表示會就此事與Tesla 進行溝通，而暫時的初步評估是「乘客遊玩」在行駛時會對駕駛者產生潛在的干擾，而考量的條件包括了使用場景、遊玩頻率等方面。

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記者：鄭日棱