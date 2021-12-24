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【樓市熱話】父一人住600呎公屋 申請調遷VS綠表抽居屋 兒子面對兩難局面

理財智慧 09:00 2021/12/24

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 房屋問題是香其中一個重要的社會問題，最近有網民在討論區發文，主要是與抽居屋有關，引起網民不少的討論。最終，解決了樓主的困擾。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

 

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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    +7

 

【樓市熱話】 朋友體驗不同地區生活 十年間每2年搬屋一次 港男大感不解   【下一頁

不少網民都耐心解答樓主的疑問，「可以！只要你哥哥做擔保就可以，有人願意向銀行還款，肯定可以做到按揭。」、「但哥哥不可以聯名，只能日後父母百年歸老才可以繼承。」，但有網民同時提醒樓主父母買樓亦失去部分福利，「如果買樓後過了資產上限，可能父親的綜援或醫療福利也受影響。」

另有人責罵樓主「霸住間屋」，「樓主父親可以要求搬到細單位，但樓主反而想換一間居屋，又有能力做按揭，不如將間大公屋留給別人。」、「哥哥每月收入6至7萬，但父母住公屋拿綜緩，是否合理？」

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

 

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責任編輯：陳頌潔

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