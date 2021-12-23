【ET講股通】梁耀康：騰訊派京東分析（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早輕微高開39點，其後反覆企穩二萬三，恒生指數半日升37點，報23140點。騰訊突然宣布以實物分派京東 （09618） 方式派發中期息，變相減持京東；騰訊今早股價升逾4%跑嬴大市，京東逆市急插逾7%跌穿月內低位，騰訊派京東怎解讀？對港股影響有多大？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽 恒指連續兩日反彈

00：51 - 恒指向下留意上日低位

02：12 - 騰訊 （00700） 派京東 （09618） 股份作中期息速報

03：42 - 騰訊 （00700） 派京東為減輕監管壓力

04：26 - 騰訊 （00700） 會有退股潮？持有的美團 （03690） 、快手 （01024） 受壓

05：33 - 預計騰訊 （00700） 短期暫不會再派其他股份

07：04 - 騰訊 （00700） 派股 或可憧憬釋放隱藏價值

08：17 - 相信騰訊 （00700） 未來會慢慢釋放其他股份

09：23 - 現階段可慢慢收集指數股盈富基金 （02800）

11：22 - 新能源股一枝獨秀 短期追入選強勢股

12：46 - 年底前可部署電動車股

15：05 - 個股推介： 騰訊 （00700）

18：01 - 觀眾問股：京東 （09618） 前景如何？338元要沽嗎？有機會返家鄕？

22：56 - 觀眾問股：台積電（TSM.US）甚麼價位可買入？

23：29 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 要沽嗎？

26：44 - 觀眾問股：香港中旅 （00308） 中綫即係幾多？

27：46 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） vs 中國太保 （02601） 點揀？現水平可買入嗎？

29：57 - 港股收市市況速報

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恒指全日收報23193點，升91點，大市總成交1,091億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股維持反彈趨勢，但主要靠騰訊 （00700） 單天保至尊升4.2%。惟恒指始終無法企穩23200點，後市未宜失守22979點及22665點支持。另要留意22500至22700點為牛證重貨區。

騰訊未有派中期息，卻出乎市場意料分派所持有的京東 （09618） ，每持有21股騰訊可獲派1股京東，理由是京東發展已成熟，認為現在是合適時機退出投資。

有幾點值得注意：一、市場預期有助紓緩騰訊的反壟斷監管壓力；二、或預示騰訊投資策略有變，將啟動更多股份的退股潮，引致美團 （03690） 、快手 （01024） 、同程旅行 （00780） 等全綫受壓，相信市場仍需要時間消化消息；三、釋放騰訊隱藏價值。

現階段仍可逐步收集盈富 （02800） ，把握明年有機會出現的反彈浪，買指數較買正股穩陣。

電力、風電相關股炒上，大唐發電 （00991） 升11.2%至1.89元。相關股份仍有上望空間，但宜嚴守止蝕，如失守是日低位或上升軌，宜減倉。

新能源車股亦可伺機收集，隨着馬斯克完成減持Tesla，相信新能源車股將回穩，長綫利好趨勢不改。

潛力股可留意騰訊，一來經營穩健，二來分派京東有助減輕監管壓力，三來分派持股有助釋放價值，四來可視作恒指的替代品。

【「ET講股通」問股環節，包括︰京東、比亞迪、中旅、國壽、太保︰立即觀看】

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*重溫《ET開市直擊》- 騰訊突然宣布實物分派京東股份作中期息 對港股影響有多大？*【按此－附time code】