【人幣定存】3個月人民幣定存最高息2.8厘 穩賺近7萬港元利息

▲ 3個月人民幣定期存款年息最高2.8厘，罕現四冠王。

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正當市場假日氣氛甚濃，無心戀戰之際，兩間中小行今天（12月23日）仍在靜市出擊，上調人民幣定期存款年息，大眾銀行及華僑永亨齊加半年或以下的中短存息，當中大眾銀行把3個月人幣定存年息調升0.1厘至2.2厘，而華僑永亨則微加同期年息0.05厘，新報2.1厘。不過，華僑永亨另有兌換資金可享更高息之選，3個月人幣定存年息2.68厘。專家以年結在即，離岸1周或以上拆息已直逼3厘，遂料定存息率跟加。

展望滙價，專家料人民幣未見頂，信銀國際首席經濟師卓亮今午回應本報查詢指，料2022年人民幣的高低位介乎6.3至6.55，明年底目標價6.45。

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半年人民幣定存享2.9厘【下一頁】

盤點今年定期存款的市况，專家指，傳統銀行更勇進、尤其是中小行在年結前壓軸衝刺，鬥搶跨年錢。誠然，年關將至，普羅市民有不少債項須埋單找數，如交稅及保險費等，想年尾搵快錢，敍造定存可「安心賺息、再出行消費狂歡」，較博突派中期息的騰訊 （00700） 為划算，因科網股王派實物股票京東集團 （09618） ，但因派股比例令捧場客擁有大量碎股，難怪原本憧憬要錢不要貨的網友，普天同「㷫」。

此外，本周首4個交易日，4行調整人民幣定期存款息率，包括一面倒獨加的大眾，華僑永亨卻加減不一，以及招商永隆減息。最矚目的是，小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank）昨天（22日）減3個月、半年及9個月年息，3個月人幣定存年息下調0.1厘至2.3厘、半年及9個月年息更狠削0.2厘，新息率報2.4厘，無懼對手日前勁加短存息。

富融（Fusion Bank）於12月中大幅調升3個月人幣定期存款年息0.4厘，新息率至2.8厘，這虛擬銀行由工銀亞洲、騰訊及港交所 （00388） 有份投資。經年尾的調息潮，目前3個月人幣定存年息罕現4冠王，因集友、恒生 （00011） 及富邦也有2.8厘。不過，論及入場費，富融僅須1元（人民幣，下同），恒生為100萬元，富邦為等值30萬港元，集友是等值50萬港元，虛銀無疑是低門檻最高息。

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人幣定存高息王13.88厘最後召集【下一頁】

另一方面，如以集友的上限為等值1000萬港元計，存息2.8厘，按理3個月後安心賺息近7萬港元。

專家預期，個別中小行的搶存戰將延至明年2月，畢竟來年2月1日為農曆新年，遂料同業積極搶吸雙節跨年新錢、即元旦及新春兩大旺季，特別是出雙糧花紅等閒資。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪