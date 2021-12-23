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【充電異常】Apple Watch 更新watchOS 8.3　部份用戶未能充電

科技 18:25 2021/12/23

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蘋果（Apple）日前推出了最新的watchOS 8.3更新，惟部分Apple Watch Series 7用戶在社交媒體上表示，其Apple Watch更新至watchOS 8.3版本後，遇到充電情況異常問題。

據外媒報道，是次受影響的主要為Apple Watch Series 7用戶，也有少數Apple Watch Series 6用戶投訴充電情況異常。有部分用戶更新後，把Apple Watch放在第三方的充電器上，充電十分緩慢，一小時後電量只上升2%。

【Mac外接屏幕】 傳蘋果推平價屏幕　規格與Pro Display XDR看齊

而大多數的投訴都是來自於亞馬遜（Amazon）購買的充電器，包括蘋果第三方配件廠商Belkin等品牌。他們的Apple Watch在充電數分鐘後就會突然停止充電。雖然重新啓動Apple Watch能重新開始充電，但這個充電問題依然存在。

除了使用來自第三方充電器的用戶遇上充電問題，亦有小部份使用蘋果官方充電器的用戶，在更新其Apple Watch後遇到充電緩慢的問題，甚至在充電時顯示電量耗盡。

事實上，由11月初開始已經有用戶向蘋果投訴Apple Watch Series 7的充電問題，蘋果之後透過watchOS 8.1更新來解決充電緩慢的問題。然而，一些用戶即使更新watchOS 8.1後，充電問題依然未解決。這次的watchOS 8.3更新似乎為更多Apple Watch用戶帶來充電問題。目前尚未清楚蘋果是否會提供有關充電問題的解決方法，但接照慣例，該問題可能會在未來的更新版本中得到解決。

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責任編輯：吳嘉雯

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