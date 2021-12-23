【室內設計】42萬翻新681呎單位 心理學家設計「Staycation」減壓居

近年，「Staycation」成為熱潮，不少港人都會花費金錢到酒店享受，但是次裝修單位的戶主把 一間居住多年的單位進行翻新，為的就是要如酒店「Staycation」般舒適 的家居。今期《精明裝修》介紹的單位位於馬鞍山的翠擁華庭，戶主為打造 「Staycation」的感覺，不但重新布局飯廳，更於走廊位置擺放他熱愛的電影海報。

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位於馬鞍山的翠擁華庭樓齡21年，是次介紹的單位實用面積681平方呎，一家四口居住，裝修費用連加減工程或折扣後計算為42.56萬元。 戶主購入上址已有11年，經過時間的洗禮，單位變得十分殘舊，除了損壞不少電器外，放置的雜物亦太多，令居住環境非常不舒適。起初戶主曾考慮賣掉上址更換新住所，但後 來發現單位出售的價錢只能購買更細的單位，故此決定進行全屋裝修。

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戶主是臨床心理學家，經常接觸不少負面情緒的個案，因而承受頗大壓力，因此他希望打造和諧舒服的家居，每日回家都猶如去酒店「Staycation」的感覺。與此同時，他曾是插畫師，能夠自己畫圖，把單位設計成自己的理想家園。

在間隔的設計上，單位在翻新前屬2房間隔，戶主有兩個小孩，希望他們在日後可有獨立房間，因此把其中一個房，再分拆成2房。另外，客廳原先是位於靠近大窗的位置，但戶主希望一家人在食飯時能夠觀看風景，故此將飯廳重新布局並放於大窗位置，讓客飯廳一邊望向東面的山景，一邊望向西面吐露港的海景和馬鞍山市景。與此同時，戶主亦在客廳擺放了一部健身單車，做運動的同時欣賞窗外的美景。

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在擺設方面亦盡顯心思，戶主熱愛電影、拍照以及足球，因此在客廳設了一個大型儲物櫃，收納大量的雜物，例如影碟、玩具擺設、菲林相等。而最為特別的，是在走廊位置擺設戶主喜愛的電影海報，如《花樣年華》、《北非諜影》等，而大廳的鋼琴畫布是日本經典浮世繪作品，令單位猶如一個小型博物館般，帶來畫龍點睛的效果。另外，單位亦特別加上了智能元素，例如部分位置使用智能感應燈、智能座廁等，而浴室位置更改成日式風呂浸缸。

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責任編輯：羅浩濂