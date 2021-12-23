【換新鈔】三發鈔行1月13日起可換新鈔及迎新鈔　8日起可供網上預約

▲ 【換新鈔】三發鈔行明年1月13日起可換新鈔及迎新鈔 8日起可供網上預約

農曆新年將至，金管局及三間發鈔銀行即滙豐銀行、渣打銀行及中國銀行今日（23日）宣布，三間發鈔銀行的分行將於明年1月13日（星期四）至1月31日（星期一）提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。另外，為加強社交距離，銀行會提供網上預約換鈔服務。

為方便市民換鈔並維護公眾健康，三間發鈔銀行會採取適當的措施，包括：

（a）於提供換鈔服務的首三天，即1月13日（星期四）至1月15日（星期六），提早營業時間至早上8時；

（b）指定上述的額外營業時段，即1月13日（星期四）至1月15日（星期六）早上8時至9時，專門用作提供換鈔服務；及

（c）加強社交距離及相關措施，例如於1月8日（星期六）起提供網上預約換鈔服務，並在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

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滙豐：分行會推出特別措施

滙豐指出，將於明年1月13日至1月31日提供農曆新年兌換新鈔服務，屆時分行會推出特別措施方便客戶及確保流程順暢。另外，滙豐亦會推出電子利是，鼓勵市民透過數碼渠道，以更環保及便捷的方式向親友送上祝福，詳情將於稍後公布。

中銀香港亦指，將提供「Phone利是」、新鈔兌換，以及手機銀行預約新鈔服務，配合市民派發電子或傳統利是的需要。該行將由2022年1月13日起於全線分行提供「新鈔」及「迎新鈔」兌換服務。

金管局建議需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，三間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民毋需在服務開首數天趕往兌換。

另外，金管局鼓勵市民利用電子支付渠道包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。

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