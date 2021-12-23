  • 21°C
香港時間 : 20211223日 (四) 16:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【換新鈔】三發鈔行1月13日起可換新鈔及迎新鈔　8日起可供網上預約

股市 15:17 2021/12/23

分享：

【換新鈔】三發鈔行明年1月13日起可換新鈔及迎新鈔　8日起可供網上預約

農曆新年將至，金管局及三間發鈔銀行即滙豐銀行、渣打銀行及中國銀行今日（23日）宣布，三間發鈔銀行的分行將於明年1月13日（星期四）至1月31日（星期一）提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。另外，為加強社交距離，銀行會提供網上預約換鈔服務。

為方便市民換鈔並維護公眾健康，三間發鈔銀行會採取適當的措施，包括：
（a）於提供換鈔服務的首三天，即1月13日（星期四）至1月15日（星期六），提早營業時間至早上8時；
（b）指定上述的額外營業時段，即1月13日（星期四）至1月15日（星期六）早上8時至9時，專門用作提供換鈔服務；及
（c）加強社交距離及相關措施，例如於1月8日（星期六）起提供網上預約換鈔服務，並在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

【2022年選股攻略】陸庭龍教路結構性通脹下投資部署（立即收看）

滙豐：分行會推出特別措施

滙豐指出，將於明年1月13日至1月31日提供農曆新年兌換新鈔服務，屆時分行會推出特別措施方便客戶及確保流程順暢。另外，滙豐亦會推出電子利是，鼓勵市民透過數碼渠道，以更環保及便捷的方式向親友送上祝福，詳情將於稍後公布。

中銀香港亦指，將提供「Phone利是」、新鈔兌換，以及手機銀行預約新鈔服務，配合市民派發電子或傳統利是的需要。該行將由2022年1月13日起於全線分行提供「新鈔」及「迎新鈔」兌換服務。

金管局建議需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，三間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民毋需在服務開首數天趕往兌換。

另外，金管局鼓勵市民利用電子支付渠道包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。

【ET開市直擊】港股能否反彈到年底 體育用品股再起動？（附time code）

相關文章：【轉數快】即時轉賬隨時入錯戶口　金管局促銀行加強措施、1萬元以上實時轉賬須對名

【電子支付】儲值支付工具「全球付」被金管局譴責兼罰款100萬
 

渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 農曆新年 香港金融管理局 電子支付

上一篇文章

【ET講股通】梁耀康：騰訊派京東分析（歡迎到本節目留言區即時交流）

下一篇文章

【西安封城】比亞迪認西安生產線受部分影響　西安對比亞迪有多重要？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【轉數快】即時轉賬隨時入錯戶口　金管局促銀行加強措施、1萬元以上實時轉賬須對名
【轉數快】即時轉賬隨時入錯戶口　金管局促銀行加強措施、1萬元以上實時轉賬須對名
【國泰危機】國泰航空下月取消多班客運航班　維珍取消平安夜至月底往返香港倫敦航班（第三版）
【國泰危機】國泰航空下月取消多班客運航班　維珍取消平安夜至月底往返香港倫敦航班（第三版）
【騰訊派京東】騰訊中期息實物分派近1200億元京東、21股送1股京東　騰訊升4%京東曾挫一成
【騰訊派京東】騰訊中期息實物分派近1200億元京東、21股送1股京東　騰訊升4%京東曾挫一成
【阿里巴巴股價】阿里雲發現安全漏洞隱患遭工信部合作關係　阿里巴巴股價高開半成曾轉跌
【阿里巴巴股價】阿里雲發現安全漏洞隱患遭工信部合作關係　阿里巴巴股價高開半成曾轉跌
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR越46關　夜期升98點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR越46關　夜期升98點（不斷更新）
【美股期貨】聖誕假期前夕、核心PCE物價指數公布前　道指升20點、納指微升2點（不斷更新）
【美股期貨】聖誕假期前夕、核心PCE物價指數公布前　道指升20點、納指微升2點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款