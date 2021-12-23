  • 21°C
香港時間 : 20211223日 (四) 15:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【換新鈔】三發鈔行明年1月13日起可換新鈔及迎新鈔　8日起可供網上預約

股市 15:17 2021/12/23

分享：

【換新鈔】三發鈔行明年1月13日起可換新鈔及迎新鈔　8日起可供網上預約

農曆新年將至，金管局及三間發鈔銀行即滙豐銀行、渣打銀行及中國銀行今日（23日）宣布，三間發鈔銀行的分行將於明年1月13日（星期四）至1月31日（星期一）提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。另外，為加強社交距離，銀行會提供網上預約換鈔服務。

為方便市民換鈔並維護公眾健康，三間發鈔銀行會採取適當的措施，包括：
（a）於提供換鈔服務的首三天，即1月13日（星期四）至1月15日（星期六），提早營業時間至早上8時；
（b）指定上述的額外營業時段，即1月13日（星期四）至1月15日（星期六）早上8時至9時，專門用作提供換鈔服務；及
（c）加強社交距離及相關措施，例如於1月8日（星期六）起提供網上預約換鈔服務，並在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

金管局建議需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，三間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民毋需在服務開首數天趕往兌換。

另外，金管局鼓勵市民利用電子支付渠道包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。

相關文章：【轉數快】即時轉賬隨時入錯戶口　金管局促銀行加強措施、1萬元以上實時轉賬須對名

【電子支付】儲值支付工具「全球付」被金管局譴責兼罰款100萬
 

渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 農曆新年 香港金融管理局 電子支付

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後升百點　騰訊升4%、京東挫7%　電力股造好潤電破頂（不斷更新）

下一篇文章

【西安封城】比亞迪認西安生產線受部分影響　西安對比亞迪有多重要？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指ADR+夜期】滙豐ADR越46關　夜期升98點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR越46關　夜期升98點（不斷更新）
【美股期貨】聖誕假期前夕、核心PCE物價指數公布前　道指升20點、納指微升2點（不斷更新）
【美股期貨】聖誕假期前夕、核心PCE物價指數公布前　道指升20點、納指微升2點（不斷更新）
【利豐賣產】馬士基36億美元收購利豐物流　擴充陸上物流版圖
【利豐賣產】馬士基36億美元收購利豐物流　擴充陸上物流版圖
【國泰危機】國泰航空下月取消多班客運航班　涉澳洲、北美及歐洲長途線（第二版）
【國泰危機】國泰航空下月取消多班客運航班　涉澳洲、北美及歐洲長途線（第二版）
【騰訊派京東】騰訊中期息實物分派近1200億元京東、21股送1股京東　騰訊半日升4%京東曾挫一成
【騰訊派京東】騰訊中期息實物分派近1200億元京東、21股送1股京東　騰訊半日升4%京東曾挫一成
【阿里巴巴股價】阿里雲發現安全漏洞隱患遭工信部合作關係　阿里巴巴股價高開半成曾轉跌
【阿里巴巴股價】阿里雲發現安全漏洞隱患遭工信部合作關係　阿里巴巴股價高開半成曾轉跌
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款