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【餐飲股】佳民集團：明年有新一輪融資計劃　計劃拓展香港以外亞洲市場

股市 15:08 2021/12/23

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左起：佳民集團執行董事溫雪儀，佳民集團高級顧問羅揚傑（曾樂詩攝）

佳民集團 （08519） 集團高級顧問羅揚傑表示，目前私人市場的資金流量仍很大，而集團明年亦計劃拓展其他亞洲市場，亦計劃再開8至10間新店，會視乎市況，在明年展開新一輪融資，不過具體金額及融資時間尚未確定。

羅揚傑表示，公司旗下的特色咖啡品牌Between受市場及社交媒體歡迎，明年會再擴張，新開店鋪亦包含Between以及期間限定店（Pop-up Store），以擴大這一品牌的市場份額。

過往集團重點落根香港，他又指，希望末來可以拓展香港以外市場，正物色其他亞洲市場，包括東南亞和中國內地。

近來，佳民集團積極參與食物科技創投，羅揚傑表示，集團末來會再繼續探討新科技領域，包括機器人技術丶人工智慧送餐丶物流科技等都正物色中。目標上希望可以降低成本。

今年市道暢旺，高端餐飲業務有持續上升趨勢，佳民集團執行董事溫雪儀表示，集團整體營業額超過2019年，而高端餐飲平均消費額約2000至3000元，聖誕期間訂座率已接近9成滿。

溫雪儀表示，集團人工和食材成本上升，末來有加價空間，但會根據食材成本，個別食物加價。

缐上餐飲成新趨勢，羅揚傑表示，未來會升級集團缐上訂餐平台，這部份佔集團整體銷售的比重不少，有空間再提升高端消費客，現時平台平均訂單價約1500元。

相關文章：【富臨擴張】富臨鄔錦安：集團由中式餐飲改做大眾化或中高端餐飲 2022至23年重點部署九龍東

【業績｜餐飲】大快活中期溢利跌19.2%至5249.3萬　派發中期息每股25港仙

記者：曾樂詩

港股 佳民集團（08519） 銷售 餐飲 香港 咖啡 亞洲市場 亞洲 中國 餐飲股

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