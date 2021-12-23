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恒指輕微高開後反覆企穩二萬三　騰訊派息升4%京東挫7%

股市 13:30 2021/12/23

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港股跟隨美股升勢，今早輕微反彈高開39點，企穩23000點水平，恒生指數半日升37點，收報23140點
不過大市交投淡靜，半日成交額只有652.4億元，國企指數半日跌1點，收報8193點。耀才證券研究部總監植耀輝估計，恒指年底前會於23000點水平拉鋸。

騰訊派息　變相減持京東

騰訊 （00700） 宣布以實物分派京東 （09618） 股份作為中期息，每21股派發1股京東A類普通股，碎股將不予分派，變相減持京東。

騰訊今早高開2.5%，早段升4%跑嬴大市，中午收報460.8元；變相被騰訊減持的京東一度急插一成破底，低見250元創月內低位，中午報跌逾7%。

騰訊持股的美團 （03690） ，今早亦下挫逾3%。科指半日跌56點，收報5628點。

*重溫《ET開市直擊》- 騰訊突然宣布實物分派京東股份作中期息 對港股影響有多大？*【按此－附time code】

Tesla重上1000美元關口　電動車股造好

Tesla（TSLA.US）隔晚股價重上1000美元關口，帶動電動車股今早普遍造好，比亞迪 （01211） 升逾1%，小鵬汽車 （09868） 升逾3%，長城汽車 （02333） 、理想汽車 （02015） 上揚，升幅介乎0.5%至0.8%。

同為Tesla概念股的億和 （00838） 今早升逾一成半。

電力股潤電破頂、中遠海控升逾半成　

電力股今早普遍造好，華潤電力 （00836） 一度升7.5%破頂，見27.7元創52周高位。

另外，中遠海控 （01919） 獲股東中國遠洋海運集團增持H股，半日升逾半成。

欄名 : 財經精點1分鐘

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