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法國禁入境 Airbnb拒為英國旅客退款

環球社會熱點 15:07 2021/12/23

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因應英國新冠肺炎疫情嚴重，多國禁止英國旅客入境，打亂不少英國民眾外遊行程。英國一個家庭早前預定聖誕節前往法國旅遊，但法國上周禁止英國旅客入境，導致無法如期外遊，更不幸的是網上住宿租賃平台Airbnb拒絕一家人的退款要求。

【英國疫情】確診首破10萬 Omicron變種增1.3萬 【下一頁】

佩里（Keith Perry）早於10月底，已安排與家人及姐姐一家前往法國的滑雪度假村，共度聖誕節同時懷念逝世一年的母親。早於法國祭出封關令前，佩里12月3日已全額支付經Airbnb預訂的8晚住宿費用，2216英鎊（約2.3萬港元）。

然而，法國上周突然宣布對英國旅客封關，於是佩里便向Airbnb上的屋主提出退款，豈料只取回115英鎊（約1197港元）。但按照Airbnb的條款，在少於兩周內知道旅遊禁令下，佩里應獲退還總額50%。

【新冠疫苗】法國擬收緊防疫 打針先可進入酒吧餐廳 【下一頁】

佩里曾在付清費用前問過Airbnb，一旦旅遊禁令出爐應如何申請退款，當時獲對方告知，可依「情有可原的情況」（extenuating circumstances）為由申請。Airbnb事後卻發信表明，情有可原的情況不包括新冠疫情相關的政府強制限制或封城，不同屋主亦會就自身情況設立退款條件，因此拒絕為佩里退款。

佩里一家更禍不單行，Ryanair（瑞安航空）亦拒絕為他們回程機票退款，表示上周六（18日）一家出發當日的航班未取消。Ryanair只願讓佩里更改回程機票，限定機票價錢不多於40英鎊，遠低過佩里當日預訂的價錢。

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責任編輯：吳漢培

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