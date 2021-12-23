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【ESG】city'super本着「做對的事」宗旨　CEO大讚「同事個個是超人」

商業 14:59 2021/12/23

分享：

city'super行政總裁鄔嘉華坦言：「幸得同事個個也是超人。」

新冠肺炎疫情去年爆發時，殺企業一個措手不及。企業必須轉身快，善用平日建立的網絡，才可化危為機。city'super亦不例外，疫情下的供應鏈混亂，又遇上不同突發情況，該企行政總裁鄔嘉華坦言，解決當日的困難，有賴員工互相幫忙。

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疫下企業面對很大挑戰，考驗管理層與員工之間能否「疫境見真情」。作為city'super創始團隊一員、獲前香港西武百貨社長石川正志欽點的接班人，鄔嘉華坦言，面對前所未見的疫情，大家沒經驗，「幸得同事個個也是超人。」

員工感受到公司是否着重同事

同時，企業內外亦出現不少挑戰、混亂，他則選擇以同事福祉為優先。「疫情下同事亦會有個人問題要處理，公司必須容許員工彈性上班，提供系統讓同事可在家工作。」

他指出，推行在家工作時，確實有很多細節要處理，例如視像會議、假期安排等。不過，他相信管理要站在員工角度，着重同事福祉，令他們安心工作。員工亦會感受到，從而一同努力克服疫情的挑戰。

時至今日，疫情已相對緩和，不少企業已讓員工歸隊重返辦公室。但鄔嘉華考慮到一些員工仍有在家工作的需要，例如照顧年幼子女等，因而亦容許部分員工繼續在家工作。

ESG講良知　而非回報

經過近兩年的疫情，令更多企業及持份者注意的ESG（環境、社會和企業管治），不少企業亦紛紛考慮加大投資ESG，但如何在有限資源中取得平衡，則是一大學問。鄔嘉華分享：

city'super是本着『做對的事』的宗旨，應該是講良知，而非回報。

他又直言，當現時社會對你有要求，ESG便成為了一個新的基本。「以前企業營運要求股東利益最大化，現在已不再適用。」他認同，企業要賺錢是無可厚非，但在賺錢的同時，必須要顧及：1.顧客、2.員工、3.股東、4.社會。他透露，city'super是採用這樣的排序，更強調「賺錢不可賺到盡」。

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記者：葉泳珊

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