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【二選一？】星巴克據報覓阿里以外新合作、美團有份洽談　早已登陸微信小程序（第二版）

新經濟追蹤 14:45 2021/12/23

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【二選一？】星巴克據報覓阿里以外新合作、美團有份洽談　早已登陸微信小程序（第二版）

有內地傳媒引述消息指，星巴克（Starbucks，美：SBUX）與阿里巴巴 （09988） 在內地的3年獨家合作於今年底結束，星巴克正在中國市場尋求新合作伙伴，順豐控股（深：002352）、美團 （03690） 、山姆會員店等據報都和星巴克洽談。

不過，參考以往資料，星巴克2018年和阿里巴巴達成全面零售合作關係，但星巴克2020年5月底已在騰訊旗下微信，上線微信小程序商店，推出外賣服務和售賣周邊，星巴克內地數碼化合作似乎未限於「獨家合作」框架。

星巴克去年已與騰訊合作　阿里巴巴獨家合作論成疑

阿里巴巴最新股價微跌0.8%，暫報114元，成交19億元。

受累騰訊 （00700） 實物分派京東 （09618） 持股消息，同樣獲騰訊大額投資的美團今早曾跌5%，低見217.8元，午後跌幅收窄至2.4%，暫報224.8元，成交38億元。

騰訊上市公司王國價值逾1.7萬億港元 為何偏偏選擇派京東？可見【下一頁】

《新浪科技》引述業內人士稱，星巴克將改為開放戰略，與互聯網行業「反二選一」反壟斷趨勢關係密切，因此與單一平台綁定「獨家合作」已不再是優先考慮目標。 報道續指，內地咖啡連鎖競爭十分激烈，星巴克已經不再滿足於獨家合作的單一形式，內部醞釀開放外送渠道多時。

內地近年不乏本土連鎖咖啡店冒起，除了快速擴店卻惹帳目造假的瑞幸咖啡外，也有「Manner Coffee」等新興品牌獲資本追捧。

（第二版更新星巴克、騰訊合作關係）

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【星巴克】亞洲首個送餐服務　香港星巴克推出Mobile Order to Table

港股 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 星巴克（Starbucks，美：SBUX） 順豐控股（深：002352） 星巴克 阿里巴巴 咖啡
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