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【二選一不再】星巴克阿里巴巴獨家合作關係年底結束　美團順豐傳洽談合作

新經濟追蹤 14:45 2021/12/23

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【二選一不再】星巴克阿里巴巴獨家合作關係年底結束　美團順豐傳洽談合作

內地反壟斷監管升級，平台不能要求商戶「二選一」予獨家合作關係。內地傳媒引述消息指，星巴克（Starbucks，美：SBUX）與阿里巴巴 （09988） 在內地的3年獨家合作於今年底結束，星巴克正在中國市場尋求新合作伙伴，順豐控股（深：002352）、美團 （03690） 、山姆會員店等據報都和星巴克洽談。

阿里巴巴最新股價微跌0.8%，暫報114元，成交19億元。

受累騰訊 （00700） 實物分派京東 （09618） 持股消息，同樣獲騰訊大額投資的美團今早曾跌5%，低見217.8元，午後跌幅收窄至2.4%，暫報224.8元，成交38億元。

騰訊上市公司王國價值逾1.7萬億港元 為何偏偏選擇派京東？可見【下一頁】

《新浪科技》引述業內人士指，星巴克將改為開放戰略，與互聯網行業「反二選一」反壟斷趨勢關係密切，因此與單一平台綁定「獨家合作」已不再是優先考慮目標。 報道續指，內地咖啡連鎖競爭十分激烈，星巴克已經不再滿足於獨家合作的單一形式，內部醞釀開放外送渠道多時。

內地近年不乏本土連鎖咖啡店冒起，除了快速擴店卻惹帳目造假的瑞幸咖啡外，也有「Manner Coffee」等新興品牌獲資本追捧。

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港股 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 星巴克（Starbucks，美：SBUX） 順豐控股（深：002352） 星巴克 阿里巴巴 咖啡

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