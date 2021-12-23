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【新冠疫苗】英或擴大第4針範圍 至長者等高危群體

環球社會熱點 14:38 2021/12/23

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以色列宣布為高風險群體接種第4針新冠疫苗，而英國現時只為免疫系統有缺陷人士提供第4針。英媒報道，英國正考慮擴大第4針新冠疫苗的接種範圍，至長者等高風險群體。如英國政府通過建議，合資格人士最快於新年可開打第4針。

【美國疫情】明年首兩月或增1.4億確診 50州現Omicron變種 【下一頁】

英國《電訊報》報道，英國疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）正在審視第3針新冠疫苗免疫水平的數據，及Omicron變種患者的住院數據，再決定是否擴大第4針接種範圍。

免疫系統有缺陷人士已合資格接種第4針，當局或進一步放寬至長者等高危群體接種第4針。

當局建議在首次接種加強劑後最少4個月，再接種額外劑量疫苗。因此如當局批准擴大第4針接種範圍，按照首批長者等高危群體接種第3針的時間，他們最快可於新年開打第4針。

《電訊報》引述JCVI副主席哈恩登（Anthony Harnden）指，英國的情況有別於以色列，委員會要審查更多數據，包括需要瀏覽更多預防住院的疫苗效用及免疫力下降的數據。

拜【新冠疫苗】世衛批富國第3針計劃延長疫情 增全球疫苗不公 【下一頁】

而該報引述科學家指，英國目前正面對Omicron變種疫情，正加緊推出第3針疫苗來應對新變種。

他們同時認為，英國決定將接種首劑及次劑輝瑞（Pfizer）或阿斯利康（Astrazeneca）疫苗相隔時間延長至12周，使民眾獲得的免疫力維持時間更長。

科學家考慮到上述因素，再加上擴大第4針接種範圍帶來龐大成本，並需要額外撥更多醫護人手支援接種，認為如非必要都不希望擴大第4針計劃。

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責任編輯：鄭錦玲

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