Tesla重上1000美元關口　比亞迪1211、長城汽車2333、吉利汽車175策略逐隻睇

Tesla（TSLA.US）昨晚重上1000美元關口，帶動汽車股今早普遍造好，比亞迪 （01211） 股價升0.4%，長城汽車升近4%，吉利汽車 （00175） 升0.6%，廣汽 （02238） 一度升0.1%，幾隻汽車股點揀？策略如何部署？跟升可追入嗎？耀才證券研究部總監植耀輝（Stanley）為你逐隻分析，立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 騰訊突然宣布實物分派京東股份作中期息 對港股影響有多大？*【按此－附time code】

Time code

00：00 - 港股今日焦點速覽

02：15 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：20 - 亞太股市早段市況速報

03：39 - 美國第三季GDP、個人消費支出（PCE）物價指數速報

04：08 - 美股年底前走勢預測 有機會再升創新高？

06：00 - 美國加3次息對美股衝擊不大？美股可趁低吸納？

07：41 - 港股上日市況速覽+北水盤路

08：38 - 騰訊 （00700） 宣布以實物分派京東 （09618） 股份作中期息 對兩股影響多大？

12：55 - 騰訊 （00700） 消息對恒指影響多大？

14：23 - 港股年底前於23000點水平拉鋸

14：43 - 恒指小反彈 是逃生門抑或入市時機？

16：07 - Nike內地業務料縮減 國產體育用品股李寧 （02331） 、安踏 （02020）

19：01 - Tesla重上1000美元關口 明年汽車股繼續睇好？

22：00 - 贛鋒鋰業 （01772） 走勢轉差可趁低吸納嗎？

24：00 - 蘋果（AAPL.US）屢破頂 手機設備股明年第一季可睇好？

26：21 - ET個股推介 - 舜宇 （02382）

27：31 - 港股開市前市況速報

28：26 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 464元有貨應沽？止蝕位看多少？

29：20 - 恒指早段市況速覽

29：37 - 觀眾問股：京東 （09618） 會失守250元？持貨建議走貨？

31：33 - 預計科技股現沽壓 美團 （03690） 也受拖累跌

32：32 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 派中期息 對美團 （03690） 有多大影響？

33：50 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 28元買入要止蝕？

35：26 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 30.5元買入、吉利汽車 （00175） 22.1元買入、廣汽 （02238） 8.2元買入 組合應該要調整嗎？

38：05 - 吉利汽車 （00175） 甚麼水平要減持？

38：45 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 波幅大有何策略？

39：57 - 觀眾問股：中國移動 （00941） 回A值得入嗎？

41：26 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 未有貨 明年第一季必須持有？

43：39 - 大唐新能源 （01798） 可分注買入？

44：00 - 金風科技 （02208） 也值得持有？

44：31 - 觀眾問股：小米 （01810） 27元買入應該再加注嗎？

45：43 - 觀眾問股：聯想 （00992） 前景點睇？8元有貨要止賺嗎？

47：08 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 308有貨 中綫可以看多少？

48：02 - 觀眾問股：ASM太平洋 （00552） 93元買入如何部署？

48：51 - 觀眾問股：京東物流 （02618） 平均買入價31元前景如何？

50：07 - 觀眾問股：世茂 （00813） 後市點睇？公司會不會倒閉？

51：06 - 觀眾問股：中國稀土 （00769） 0.95元買入要放嗎？

52：24 - 財經日誌提提你