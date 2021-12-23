OnePlus 10 Pro旗艦手機提早登場　劉作虎：將於明年1月上市

▲ OPPO創辦人兼行政總裁劉作虎在微博透露OPPO旗下獨立營運的品牌OnePlus，將提早於明年1月初發布OnePlus 10 Pro旗艦手機。（OnePlus官網圖片）

小米日前在微博公布，即將在本月底揭曉小米12手機系列。作為最大競爭對手的OPPO，其創辦人兼行政總裁劉作虎亦不甘示弱，隨即在微博透露OPPO旗下獨立營運的品牌OnePlus，將提早於明年1月初發布OnePlus 10 Pro旗艦手機，目前預計將會在中國市場率先開售，其後到3月才會推出國際版本。

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劉作虎近日在微博上表示「一加10 Pro，1月見。」直接透露將會與往年旗艦幾款發布的時間不同，提早在明年初推出新旗艦手機。外媒指出，未來OnePlus產品將繼續聚焦於高階旗艦手機的定位。目前更有消息傳出OnePlus今年可能僅會推出OnePlus 10 Pro一款手機，而不會像過往推出系列機種。

▲ （劉作虎微博截圖）

綜合外媒消息，OnePlus 10 Pro將會採用2K解析度、120Hz畫面更新率的LTPO OLED顯示面板，機身背後會採用類似Samsung Galaxy S21系列的一體成形金屬框體設計，加上三鏡頭的設計。機身方面則配搭80W有線快充及50W無線快充功能。作業系統則採用基於Android 12的ColorOS 12操作介面。

劉作虎早前也確認，OnePlus 10 Pro將會搭配高通最新的 Snapdragon 8 Gen 1芯片。

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責任編輯：黃顯晴