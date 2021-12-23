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【英國王室】安妮公主要隔離 英女王無得同乖女過聖誕

環球社會熱點 14:47 2021/12/23

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英國近期新冠肺炎Omicron變種傳播速度驚人，確診數多日創新高。受疫情影響，英女王早前已決定取消連串王室傳統聖誕活動。惟女兒安妮公主的丈夫羅倫斯確診，兩人需接受隔離，無法在聖誕期間和英女王會面。消息人士透露，目前尚未清楚英女王會否和長子查理斯王子會面。

英女王取消聖誕前午餐 喪夫後首次獨自過節 【下一頁】

英國媒體周二（21日）報道，現年66歲的羅倫斯（Timothy Laurence）新冠病毒檢測呈陽性反應。根據英國政府指引，現年71歲的安妮公主（Princess Anne）和羅倫斯需在格洛斯特郡（Gloucestershire）住所中接受為期10日隔離，即2人無法在聖誕期間和英女王會面。

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有王室消息人士周一（20日）透露，英女王連續2年留在溫莎城堡度過，是經過仔細考慮後作出的決定。家人將在聖誕節期間拜訪英女王，由於安德魯王子（Prince Andrew）及愛德華王子（Prince Edward）居住在溫莎地區，預料2人將會和英女王會面。但查理斯及威廉王子（Prince William）居住在較遠的地方，尚未確定會否在聖誕節期間前來拜訪。

凱特聖誕送過咩禮物 搞到哈里好尷尬 【下一頁】

在羅倫斯確診消息傳出之際，威廉王子及太太凱特（Kate Middleton）致函前線醫護人員，感激他們疫情期間持續服務及關懷民眾。威廉夫婦表示，一眾國民保健服務（NHS）員工的奉獻精神令人敬佩。

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責任編輯：李俊儀

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